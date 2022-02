Lehtikuva/Frederic J. Brown

Amnestyltä synkkä selvitys lääkeyhtiöiden toiminnasta: Lääkkeet kalliilla hinnalla rikkaisiin maihin – ”Suunnan on muututtava”

Vain neljä prosenttia matalan tulotason maiden asukkaista oli saanut kaksi rokotetta koronaa vastaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lääkeyhtiöt valmistivat 10 miljardia koronarokoteannosta vuonna 2021. Määrällä olisi päästy vaivatta Maailman terveysjärjestön (WHO) tavoittelemaan 40 prosentin globaaliin rokotekattavuuteen.

Amnestyn tuore Money Calls the Shots -raportti osoittaa, että lääkeyhtiöt myivät rokotteita kalliilla hinnalla ja suosivat toimituksissa vauraita maita. Lääkeyhtiöt lobbasivat raportin mukaan aktiivisesti immateriaalioikeuksien väliaikaisia joustoja vastaan ja kieltäytyivät jakamasta rokoteteknologiaa, joilla toimilla lääkeyhtiöt hidastivat rokotekattavuuden kasvua ja hankaloittivat rokoteannosten oikeudenmukaista jakelua.

Raportti kertoo, että vuonna 2021 Pfizerin, BionTechin ja Modernan tuottoennuste nousi 54 miljardiin euroon. Silti ne toimittivat alle kaksi prosenttia rokoteannoksista matalan tulotason maihin. Kiinalaisyrityksistä Sinovac toimitti 0,4 prosenttia ja Sinopharm 1,5 prosenttia rokoteannoksista matalan tulotason maihin.

Johnson & Johnson ja AstraZeneca suoriutuivat astetta paremmin. Noin 50 prosenttia yritysten rokoteannoksista meni matalan tulotason ja matalan keskitulotason maihin – joskin osa näistä annoksista oli lahjoituksia, eikä myytyjä rokotteita. Amnesty huomauttaa, että molemmat yritykset kuitenkin kieltäytyvät jakamasta rokoteteknologiaansa Maailman terveysjärjestön koordinoimien ohjelmien kautta. Tähän saakka molemmat yritykset ovat myyneet koronarokotteita ilman voittoa, mutta nyt ne ovat Amnestyn tietojen mukaan luopumassa toimintatavasta, vaikka pandemia jatkuu edelleen.

Voitot asetettu ihmishenkien edelle

– Huolimatta lääkeyhtiöiden saamasta miljardien eurojen julkisesta rahoituksesta, niiden ahneus menee yhä ihmisoikeuksien edelle. Yli 5,6 miljoonaa ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, mutta voitot painavat silti lääkeyhtiöille enemmän, sanoo Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Mariko Sato.

ILMOITUS

Vuonna AstraZeneca valmisti vajaat 2,4 miljardia rokoteannosta ja toimitti niistä 1,7 prosenttia matalan tulotason maihin ja 70 prosenttia matalan keskitulotason maihin. Johnson & Johnsonin valmistamasta yli 300 miljoonasta rokoteannoksesta 20 prosenttia meni matalan tulotason maihin ja 31 prosenttia matalan keskitulotason maihin. Modernan 673 miljoonastaa rokoteannoksesta kaksi prosenttia meni matalan tulotason maihin ja 23,5 prosenttia matalan keskitulotason maihin.

Bfizer/BionTech valmisti 2,4 miljardia rokoteannosta ja toimitti niistä yhden prosentin matalan tulotason maihin ja 14 prosenttia matalan keskitulotason maihin. Sinopharmin yli 2,2 miljardia rokoteannoksesta ,5 prosenttia meni matalan tulotason maihin ja 24 prosenttia matalan keskitulotason maihin. Sinovacin yli 2,4 miljardista rokoteannoksesta meni 0,4 prosenttia matalan tulotason maihin ja 20,5 prosenttia matalan keskitulotason maihin. (lähde: Airfinity)

– Lääkeyhtiöiden vastuuttoman toiminnan tuloksena vain neljä prosenttia ihmisistä matalan tulotason maissa on saanut täyden rokotesuojan. Jotta pandemia saadaan päättymään, on lääkeyhtiöiden muutettava toimintatapaansa. Rokotteita on toimitettava niitä tarvitseviin maihin siten, että Maailman terveysjärjestön asettama 70 prosentin rokotekattavuuden tavoite tälle vuodelle saavutetaan kaikissa maissa, Mariko Sato sanoo.