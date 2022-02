Lehtikuva/Janek Skarzynski

Nyt on viestimissä pitkähköön puhuttu Venäjän etupiiritavoitteista ja kauhisteltu niitä erityisesti USA:n ja Naton kautta ja johdolla. On vain tyystin unohtunut tuoda esiin se etupiiripolitiikka, jota USA on jo vuosikymmeniä harrastanut Euroopassa erityisesti Naton kautta. Tässä tulee eittämättä mieleen vanha sanonta: ”Ottakaa varas kiinni”, huusi varas.

Koska tilanne USA:n, Naton ja Venäjän välillä on nyt toisiaan härnäävä ja riitaisia lausuntoja annetaan puolin ja toisin, on Suomen syytä pitää vähintäänkin tasapuolisesti riittävää välimatkaa tähän kolmen kiistakoplaan. Jotta maamme kykenisi tarvittaessa toimimaan rauhoittavana tekijänä, on Suomen samalla parasta hillitä myös lausuntojaan Nato-optiostaan ja pitäytyä mahdollisimman puolueettomana.

Maamme voisi avata samalla tietä rauhallisempaan menoon niin Itämeren kuin Jäämerenkin alueilla esittämällä, että kolmen kiistakopla ryhtyisi tasapuolisesti vähentämään kaavailtuja sotaharjoituksiaan Euroopassa. Eikä yleistä ja yhtäläistä aseistariisunnan ajatustakaan ole mahdotonta ottaa silloin tällöin esiin. Tosin tässä on Suomen kannalta tullut vastaan hankala asetelma hävittäjien ostopäätöksen johdosta, jossa Suomi on osittain ajautunut USA:n etupiiripolitiikkaan.

Tosin hävittäjäkaupat voidaan aina perua, kun olosuhteet muuttuvat liian epävarmoiksi ja kriittisiksi. Juuri nyt tilanne näyttääkin siltä, että kaupan purku olisi syytä tehdä mahdollisimman pian.

Juhani Harjunharja

Utsjoki