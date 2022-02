Toivo Haimi

Vaalirankkurit -podcastin toimittajat: ”USA:n politiikka on kaaosta, josta löytyy säännönmukaisuutta”

KU:n Kaikki Uusiksi-podcastissa on tällä viikolla crossover-jakso, kun Yhdysvaltojen politiikkaa seuraavan Vaalirankkurit-podcastin juontajaduo Sami Lindfors ja Tuomo Hyttinen keskustelevat Toivo Haimin kanssa USA:n politiikan uusimmista käänteistä.

– Minulle mielenkiintoisinta Yhdysvaltojen politiikassa on ollut se, miten tästä kaikesta kaaoksesta on tullut tietynlaista pysyvyyttä. Olemme viikosta toiseen ihmetelleet, mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu, kertoo toimittaja Tuomo Hyttinen, toinen Vaalirankkurit-podcastin juontajista.

Hyttinen ja hänen juontajaparinsa Sami Lindfors ovat tällä viikolla vieraina KU:n Kaikki Uusiksi-podcastissa ja keskustelevat KU:n politiikan toimittaja Toivo Haimin kanssa Yhdysvaltojen politiikan uusimmista käänteistä. Podcast-jaksossa käydään läpi Joe Bidenin ensimmäistä vuotta presidenttinä, republikaanisen puolueen tilaa sekä USA:n vasemmiston nykyistä tilannetta.

Kuuntele podcast-jakso tästä:

”Yhdysvallat on maailman johtava demokratia, ja välillä tuntuu, että millä mittarilla sitä oikein kutsutaan demokratiaksi, kun joitain kuvioita katsoo!”

Tuomo Hyttisen mukaan USA:n politiikasta löytyy tiettyjä säännönmukaisuuksia, lainalaisuuksia ja pysyvyyttä. Hyttinen kertoo, että Washingtonin politiikkaa seuratessa tulee ilmi monenlaisia asioita, joista Suomessa voidaan oppia ja mihin voidaan peilata. Vaalirankkurit-podcastissa Hyttinen ja Lindfors pyrkivät kertomaan siitä, mikä tässä kaaoksessa on järkevää.

– Viimeksi jouluna isäni kysyi, että voidaanko ihan oikeasti Donald Trump valita toiselle kaudelle, ja vastasin hänelle ”Kyllä, rakas isä, kyllä voidaan”, ja selitin sitten miksi, Hyttinen naurahtaa.

Kaaosta säännönmukaisuudessa, joka on täynnä lisää kaaosta

ILMOITUS

– Yhdysvallat on maailman johtava demokratia, ja välillä tuntuu, että millä mittarilla sitä oikein kutsutaan demokratiaksi, kun joitain kuvioita katsoo! huudahtaa Sami Lindfors.

– Se on täynnä kaaosta, joka on täynnä säännönmukaisuuksia, jotka ovat täynnä lisää kaaosta, ja tämä luuppi jatkuu ikuisesti. Se on jotenkin huikeata, että sieltä löytyy aina jotain uutta, mihin sukeltaa.

Tuomo Hyttinen jatkaa:

– Muistan, että presidentinvaalien 2020 aikaan kaikki sosiaalisessa mediassa ajattelivat, että ”Ah, nyt nämä vaalit ovat ohi”, kun Biden julistettiin voittajaksi, kun taas me ajattelimme, että ei, nyt tämä sekoilu vasta alkaa, ja päästään kunnolla kiinni tähän!

Kuuntele koko keskustelu Kaikki Uusiksi-podcastissa!

Kaikki Uusiksi on KU:n kerran viikossa ilmestyvä uutispodcast, jossa ruoditaan yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, kulttuuria, politiikkaa ja muuta elämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella. Podcastia juontavat päätoimittaja Jussi Virkkunen sekä politiikan toimittaja Toivo Haimi.