Kotimainen jalkapallokausi pyörähti käyntiin tammikuun lopussa Liigacupin merkeissä.

Suomen Cupin palattua takaisin perinteiseen muotoonsa, tämä talven halliturnaus toimii lähinnä harjoitusalustana niin taktisten kokeilujen kuin uusien pelaajien testaamisenkin osalta.

Ensimmäisessä vaiheessa liigaseurat on jaettu kolmeen neljän joukkueen lohkoon, joissa kaksi kotiottelua saavat kaudella 2021 liigassa korkeammalle sijoittuneet joukkueet. Pudotuspeleihin etenevät kaksi parasta sekä lohkojen kaksi parasta kolmanneksi sijoittunutta joukkuetta. Jatko-ottelut pelataan nopealla aikataululla ja liigacupin loppuottelu on määrä pelata jo 19. maaliskuuta.

Liigacupin luonne paljastuu parhaiten sen voittaneita joukkueita tarkastellessa. Cupia on pelattu aiemmin vuosina 1994–2016 ja mestareita on kaiken kaikkiaan 11. Esimerkiksi Veikkausliigassa ison kasan pokaaleja kerännyt HJK onnistui vetämään 17 vuoden jakson liigacupissa ilman voittoa kaudesta 1998 eteenpäin. Hallitseva mestari on tällä hetkellä FC Lahti.

Tämän vuoden turnauksessa A-lohkon ottelut käynnistyivät kahdella vierasyllätyksellä, kun sarjan joukkueista rakennusvaiheeltaan keskeneräisimmässä tilassa oleva HIFK haki voiton Turusta lähes koko tämän hetken pelaajistoaan ottelussa käyttäneen Interin kustannuksella. Hallitseva liigamestari HJK sulatti puolestaan kahden maalin johtonsa rajusti uudistunutta IFK Mariehamnia vastaan ja koki yllätystappion. Jatkopaikat ovat siis tämän lohkon osalta vielä täysin auki.

Etukäteen tasaisimmaksi arvioidussa B-lohkossa on tätä kirjoitettaessa pelattu ainoastaan yksi kamppailu koronaprotokollan siirrettyä otteluita jo useaan otteeseen. Tiistaina keskipäivällä pelattu Honka–Haka päättyi sekavahkon väännön jälkeen maalein 1–1. Parivaljakon ohella myös lohkon muut joukkueet eli Ilves ja Lahti ovat vahvistaneet rivejään, joten otteluita kannattaa seurata jatkossa tarkalla silmällä.

AC Oulun ja VPS:n otteita on nähty C-lohkossa jo kaksi kertaa. Pelaamistaan nopeuttanut ACO laittoi lohkon kakkossuosikki SJK:n lujille vieraissa, mutta taipui lopulta tasapeliin kyseenalaisen rangaistuspotkuvihellyksen jälkeen. Vaasassa viime viikonloppuna pelattu VPS–ACO ei tarjonnut puolestaan pelillisiä hienouksia joukkueiden kierrätettyä kokoonpanojaan reilulla kädellä. Avausottelussa nimivahvalle KuPS:lle taipunut VPS oli lopulta parempi maalein 1–0 Kalle Multasen osumalla.

Joukkueiden voimasuhteista ei tässä vaiheessa voi vetää kovin merkittäviä johtopäätöksiä. Valtaosa joukkueista on vielä rakennusvaiheessa ja testipelaajiakin saa olla liigacupissa mukana kolme ottelua kohden. Lisäksi ottelupöytäkirjaan saa merkitä poikkeuksellisesti 20 pelaajaa ja lohkovaiheen otteluissa joukkueet voivat tehdä 7 pelaajavaihtoa. Mielenkiintoisinta onkin seurata sekä ulkomailta että junioreista liigakentille saapuneiden täysin uusien pelaajien otteita.

Lauantain vakiorivillä palataan cup-otteluiden jälkeen päiväjärjestykseen kattauksen koostuessa Englannin Valioliigan ja Mestaruussarjan otteluista. Kupongilla on poikkeuksellisen paljon potentiaalisia vierasvoittajia ja voittavan rivin mahdollinen kakkospainotteisuus tarkoittaisi mukavaa pottia täysosumille.

Watfordin ruoriin eläkkeeltä palannut ikinuori Roy Hodgson johdatti ryhmänsä kauden ensimmäiseen nollapeliin Burnleyn vieraana. Lauantaina haaste on astetta kovempi, kun vastaan asettuu sarjan jätit tällä kaudella haastanut Brighton. Vierasvoitto varmistetaan ristillä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 12.2. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2(X), 1(2), 2, 2, 2(X), 1, 1(X), 2, 1, 1(X), X(2), 2.