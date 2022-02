Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Tutkimus” ruokakassien ilmastovertailusta meni sukkana läpi isoissa medioissa.

Sekasyöjän ruokakassi tuottaa pienimmät päästöt. Yllättävä uutinen levisi tiistaina ainakin MTV:ssä, Ilta-Sanomissa ja STT:n levittämänä muutamiin muihinkin lehtiin.

”Ravitsemussuositusten mukainen sekasyöjän ruokakassi pärjäsi ravintoaineiden ja hiilipäästöjen vertailun kannalta parhaiten”, MTK tiedotti, ja uutinen oli valmis.

Kukaan uutisen päällä ollut ei ilmeisesti tullut lukeneeksi kuin tiedotteen. Tutkimuksen lukemalla olisi huomannut, että siinä vertailtiin ainoastaan sekasyöjien ruokakasseja toisiinsa. Kaikissa oli eläinkunnan tuotteita, nautaa, broileria, porsasta, kananmunia ja maitotuotteita. Yhdessä jossa oli härkäpapua, tofua ja kaurajuomaa, oli myös lohta ja kananmunia. Se ei ollut vertailussa ”suositusten mukainen”, koska ravintoaineiden saanti on parempi kassissa, jossa on nautaa, broileria, lohta ja maitotaloustuotteita, tiedotteessa kerrottiin.

Puhdasta vegaanikassia ei tutkittu ollenkaan, mutta sitä ei mainittu uutisissa, jotka antoivat harhaanjohtavan kuvan.

Tutkimuksen tehneen Envictepolisin asiakkaita ovat Arla ja useat pienemmät maitoyhtiöt, Atria, HK Scan sekä MTK. Tämäkin taustatieto olisi ollut hyvä kertoa uutisissa.

SYKEn erikoistutkija Seppo Knuuttila kommentoi, että oikeaakin tutkimusta aiheesta on tehty.

Ilmiö on jokapäiväinen eikä tässä hurskastella, etteikö Kansan Uutiset tekisi koko ajan samaa: suurin, ainakin hyvin suuri, osa verkossa julkaistuista uutisista pohjautuu eri organisaatioiden tiedotteisiin, joita toiset muokkaavat enemmän ja toiset vähemmän. Verkossa on koko ajan kiire ja uutta uutista on saatava verkkosivuille, siksi näin tehdään.

MTK tuli vahingossa paljastaneeksi, ettei journalismi enää aina ja välttämättä ole journalismia, vaan toimittajat ovat usein tiedottajien jatkeita. Mutta tiedostavatko uutisten kuluttajat sen?

MTK:n viestintää voi vain onnitella, oma sanoma meni niin sanotusti sukkana sisään.

Kirjoittaja on sekasyöjä, jonka kaikissa lempiruuissa on jauhelihaa.