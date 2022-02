Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kommentti: Talouskuri kuulostaa monien korvaan hyvältä, mutta sen jäljet jäävät usein liian pienelle huomiolle.

Säästäminen on sinänsä hyvin yksinkertaista. Leikataan kustannuksia. Paljon vaikeampaa on järkevä säästäminen eli rahan suuntaaminen toimiin, jotka auttavat kehittämään toimintaa ja samalla leikkaaminen sieltä, missä siihen on varaa.

Talouskuripolitiikka on usein yksinkertaista säästämistä eli vain mekaanista leikkaamista. Ja kun sen jäljet sitten alkavat näkyä, ihmetellään, miten tässä nyt näin kävi.

Suomen poliisilla näyttää tällä hetkellä olevan tämä tilanne. Rahaa palaa koko ajan enemmän tietotekniikkaan, vuodesta 2010 vuoteen 2021 kustannukset ovat nousseet huimat 89 prosenttia. Tästä huolimatta poliisin tietotekniikan ylläpitovelka on suuri.

Nämä havainnot teki poliisin määrärahojen käyttöä selvittänyt työryhmä. Ja tarkennetaan, että kyse on vain tuosta yhdestä yllä olevasta kappaleesta.

Yksi selvitysryhmän jäsen, kuntaneuvos Timo Kietäväinen tiivisti, että tällä hetkellä poliisin IT-osasto tekee pakolliset asiat ja samalla pitemmälle tulevaisuuteen katsovat hankkeet jäävät tekemättä.

Selvää on, että tällä mallilla mikään ongelma ei pitkällä aikavälillä ratkea. Poliisin tietotekniikan parissa työskenteleviä on Suomessa huomattavasti muita Pohjoismaita vähemmän.

Sama talouskuri on johtanut siihen, että valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukseen Valtoriin ei tällä hetkellä saa palkata uusia työntekijöitä, vaikka tarvetta olisi. Selvityksessä todetaan, että henkilöstövaje Valtorissa on tällä hetkellä 30 henkilötyövuotta, mutta lupia lisärekrytointeihin ei ole saatu.

”Voimassa oleva ohjeistus on se, että Valtorin henkilöstömäärän ei tule kasvaa. Uusien hyvinvointialueiden myötä tulee Valtorille runsaasti uusia asiakkaita ja loppukäyttäjiä, mutta yhtään uutta henkilöä ei ole saatu palkata.”, selvityksessä kirjoitetaan.

Kun julkista sektoria kutistetaan, tuppaa se jollain tavalla näkymään. Ilmeisesti edessä voi olla vielä paljon synkempi tilanne.

Poliitikkojen into saada lisää virkapukuisia poliiseja saa myös pienen näpäytyksen selvityksessä. Jos poliisien määrää kasvatetaan muiden asioiden, kuten tietotekniikan, kustannuksella, voi lopputulos olla poliisin vaikuttavuuteen huonompi.

Näin ollen voi todeta, että talouskurin ja julkisen sektorin jatkuvan leikkaamisen mutta poliisin työntekijämäärän kasvattamisen nimeen vannovat poliitikot joutuvat vastaamaan yhteen kysymykseen: Miten aiotte saada tämän yhtälön toimimaan? Lisäkysymys sitten on se, mistä aiotte kaivaa rahat koko järjestelmän ylläpitämiseen.