Emma Grönqvist

Yksi EU:n tärkeimmistä ilmastopoliittisista uudistuksista tällä vuosikymmenellä, meppi sanoo.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig on mukana neuvottelemassa Euroopan parlamentin kantaa EU:n päästökaupan uudistamista ja laajentamista koskeviin kokonaisuuksiin. Modig on mukana varjoesittelijänä eli Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän neuvottelijana neljässä mietinnössä.

EU:n päästökaupan uudistaminen on keskeinen osa unionin ilmastolakipakettia, jonka tarkoituksena on vähentää EU:n nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olen mukana neuvottelemassa näin merkittävästä kokonaisuudesta. Päästökaupan uudistaminen on keskeinen toimi EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Kyse on yhdestä EU:n tärkeimmästä ilmastopoliittisesta uudistuksesta tällä vuosikymmenellä, Modig sanoo.

Päästökauppajärjestelmä on ollut EU:ssa käytössä vuodesta 2005, ja se koskee teollisuutta, energiantuotantoa ja EU:n sisäistä lentoliikennettä.

EU-komissio esittää päästökauppaan merkittäviä uudistuksia, kuten meriliikenteen sisällyttämistä päästökauppaan sekä erillisen tieliikenteen ja rakennusten päästökauppajärjestelmän perustamista. Komissio esittää myös päästökaton kiristämistä, päästöoikeuksien määrän leikkaamista sekä päästökaupan ilmaisjaoista luopumista asteittain vuoteen 2035 mennessä.

Modigin mielestä komission esityksessä on sekä hyvää että huonoa.

– Esimerkiksi komission esitys päästökaupan laajentamisesta tieliikenteeseen ja rakennuksiin ei ole ongelmaton. Myös näillä sektoreilla tarvitaan päästövähennyksiä, mutta EU:n yhteinen päästökauppa ei välttämättä ole siihen paras keino. Kansalliset ratkaisut saattaisivat antaa paremman mahdollisuuden toteuttaa muutokset sosiaalisesti kestävästi ja jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat huomioiden. Uudistuksen yhteydessä tarvitaan toimia, joilla tuetaan pienituloisten ihmisten arkea.

Suomen talvimerenkulku huomioitava



Modigin mielestä päästökaupan laajentaminen meriliikenteeseen on perusteltua, mutta komission tämänhetkinen esitys on Suomen talvimerenkulun kannalta epäreilu.

– Kun päästökauppa laajenee meriliikenteeseen, sillä on erityinen merkitys Suomelle, josta on pitkät etäisyydet Eurooppaan ja jonka viennistä 90 prosenttia lähtee meriteitse. Pohjoisilla vesillä alusten on oltava jään kestäviä ympäri vuoden, joten ne kuluttavat enemmän polttoainetta. Talvimerenkulku pitää huomioida päästökauppaesityksessä, jottei Suomen meriliikenteelle tule kohtuuttomia lisäkuluja.

Modig on myös pettynyt siihen, että komissio esittää ilmaisjaoista luopumiselle pitkää siirtymäaikaa.

– Ilmaisjaot ovat fossiilimaailman tekohengitystä, ja ne tutkitusti haittaavat vihreää siirtymää. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on raportissaan todennut, että ilmaisjaot ovat EU:ssa hidastaneet investointeja päästöttömiin ratkaisuihin.

EU-komissio esittää ilmaisjakojen tilalle hiilitullimekanismia. Myös tämä esitys on tällä hetkellä Euroopan parlamentin käsittelyssä.

Ympäristövaliokunta käsittelee torstaina



Modig uskoo, että päästökaupan uudistamisesta on luvassa EU:ssa erittäin tiukka vääntö.

– Nyt puhutaan muutoksista, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia niin ilmastokriisin torjuntaan, talouteen kuin ihmisten arkeenkin. Tarvitsemme lopputuloksen, joka on ilmaston ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta juuri se oikea, Modig sanoo.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta käsittelee päästökaupan uudistamiseen ja laajentamiseen liittyviä mietintöluonnoksia ensimmäisen kerran torstaina 10. helmikuuta. Silvia Modig on varjoraportoijana päästökaupan uudistamista koskevassa mietinnössä, päästökaupan ulkopuolelle jäävää taakanjakosektoria käsittelevässä mietinnössä sekä kahdessa lentoliikenteen päästökaupan uudistamista koskevassa mietinnössä.