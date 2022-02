Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Translaki, hoitotakuu ja ilmastolaki tulossa eduskuntaan.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan Suomen talous on toipunut vuoden 2020 koronakuopasta nopeasti.

– Talouden kasvu on ripeää, työllisyys on ennätystasolla ja investoinnit ovat kasvaneet vauhdilla. Työllisiä ihmisiä oli viime vuoden lopussa yli 70 000 enemmän kuin vaalikauden alussa, vaikka välissä on ollut historiallinen talouskriisi, Marin sanoi eduskunnassa valtiopäivien avauskeskustelussa.

Hänen mukaansa talouden ja työllisyyden jopa yllättävän hyvä kehitys johtuu osin maailmantalouden vahvasta vedosta.

– Merkittävä rooli on ollut myös onnistuneella talouspolitiikalla. Riittävä tuki ihmisille ja yrityksille sekä kohdennettu elvytys ovat osaltaan pehmentäneet talouden kokemaa iskua ja nopeuttaneet siitä toipumista.

Pandemian kehitykseen liittyy yhä riskejä ja epävarmuutta. Siksi myös talouspolitiikan kykyä reagoida tilanteen edellyttämällä tavalla on pidettävä yllä, eikä kasvua tukevaa politiikkaa tule lopettaa liian aikaisin, pääministeri sanoi.

Tulevaisuuden näkymä ei ole hyvästä talouskehityksestä huolimatta muuttunut.

– Ilmastonmuutos ja luontokato edellyttävät nopeita toimia, Suomen väestö ikääntyy ja talouskasvun ennakoidaan hidastuvan jo lähivuosina. Siksi nyt on oikea aika vahvistaa kestävän talouskasvun ja oikeudenmukaisen vihreän siirtymän edellytyksiä. Vahva, pitkäjänteinen ja kestävä kasvu on myös keskeinen tapa vahvistaa julkista taloutta.

Hoivavelkaan 400 miljoonaa



Marin kertoi, että hallitus antaa kevätistuntokaudella eduskunnalle 166 esitystä ja syksyllä 122 esitystä. Selontekoja annetaan tänä vuonna keväällä kahdeksan ja syksyllä kuusi.

Keväällä tulossa on esitys seitsemän päivän hoitotakuusta.

– Hoitotakuu parantaa perustason sosiaali ja terveyspalveluiden saatavuutta ja nopeuttaa hoitoonpääsyä etenkin kiireettömissä tilanteissa. Koronakriisin aikana on syntynyt paljon hoito- ja hoivavelkaa, jonka purkaminen on seuraavien vuosien aikana ensiarvoisen tärkeää. Tähän kohdennetaan rahoitusta kestävän kasvun ohjelman kautta noin 400 miljoonaa euroa.

Myös kauan kaivattu translain uudistus on tulossa eduskuntaan.

– Lainsäädäntöä uudistetaan ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta vahvistavaan suuntaan, Marin lupasi.

Tulossa ovat myös esitykset palkka-avoimuudesta ja yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi sekä ilmastolaki. Lakiin lisätään Suomelle tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035.

Marin sanoi, että poliitikoilla on suuri vastuu siitä, miten sanoja käytetään.

– Demokratiaan kuuluu erilaiset mielipiteet ja niiden reipaskin esiintuonti. Kuitenkin toivon, että nyt alkavalla istuntokaudella voimme kunnioittaa toisiamme, keskustella rakentavasti ja kuunnella toisiamme paremmin.