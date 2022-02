IPS/Wambi Michael

– Koulutus on ihmisoikeus. Se tuottaa vakautta ja turvaa lapsille ja nuorille kriisiaikoina. Silti koulutus on usein ensimmäisiä palveluja, jotka kriisin iskiessä suljetaan ja viimeisiä, jotka kriisin jälkeen avataan, Saksan kehitysyhteistyöministeri Svenja Schulze sanoi kansainvälisenä koulutuksen päivänä. Hän kertoi Saksan antavan 200 miljoonan euron lisärahoituksen Education Cannot Wait -rahastolle (ECW).

Schulze kehotti myös muita vahvan talouden maita, kuten G7-kumppaneitaan, sekä yksityisiä lahjoittajia priorisoimaan koulutusta ja investoimaan siihen erityisesti kriisiaikana. Lisärahoitus nostaa Saksan panoksen rahastoon kaikkiaan lähes 319 miljoonaan euroon.

– Tämä on loistava esimerkki multilateralismista, joka on sekä rohkeaa että tulosohjautuvaa. Tällä ilmoituksella Saksasta tulee ECW:n ykköslahjoittaja, järjestön johtaja Yasmine Sherif sanoo.

Education Cannot Wait on YK:n vuonna 2016 perustama rahasto, joka järjestää kouluopetusta hätätilojen ja pitkittyvien kriisien oloissa.

