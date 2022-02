Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallitus joutuu ottamaan asiaan pian kantaa perussuomalaisten välikysymyksen takia. Oppositio riitelee keskenään sen sisällöstä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on tehnyt toimenpidealoitteen, jossa hän peräänkuuluttaa polttoaineiden hinnan noususta johtuvan elinkustannusten nousun vahvempaa subventointia palkansaajille. Myllykosken mukaan on on tarve korottaa asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakuluvähennyksen määrää verotuksessa vastauksena käynnissä olevaan hintapiikkiin.

– Polttoaineiden hinnan nopea nousu on iskenyt suhteettoman loven monen palkansaajan kukkaroon erityisesti pitkiä päivittäisiä työmatkoja tekevillä. Väliaikainen matkakuluvähennyksen määrän nostaminen oman auton käytön osalta on yksi täsmälääke tähän kohtuuttomaan tilanteeseen, hän toteaa.

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan polttoaineen hinta on noussut noin viidenneksellä kahden vuoden takaiseen tasoon nähden. Samaan aikaan matkakuluvähennyksen määrä verotuksessa oman auton käytöstä on ollut jo vuosien ajan 0,25 euroa kilometriltä. Vuosittainen maksimivähennys on 7 750 euroa, joka täyttyy, mikäli kokoaikatyössä oleva palkansaaja tekee arkipäivisin vähintään yhteensä 128 kilometrin edestakaisen matkan työpaikan ja asunnon välillä.

Myllykosken mukaan verovähennysjärjestelmä on jäänyt jälkeen työssäkäynnin kustannusten kasvusta, kun polttoaineiden hinnan nousun ohella esimerkiksi työssäkäyntialueet ovat laajentuneet.

– Järjestelmän kehittäminen on myös mainio työllisyyspoliittinen keino, jolla voidaan helpottaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa esimerkiksi työn vastaanottamisen kustannusten keventämisen kautta.

Oppositio kiistelee välikysymyksestä



Hallitus joutuu pian ottamaan kantaa polttoaineiden kallistumiseen, koska perussuomalaiset jättää tiistaina asiaa koskevan välikysymyksen.

– Me vaadimme polttoaineiden ja sähkön hintoja alentavia kansallisia toimia, kuten veronalennuksia. Hallitus levittää kätensä syyttäen maailmanmarkkinahintoja ja väittää, etteivät he voi mitään asialle. Tämä ei ole totta. Hintoihin vaikutetaan merkittävästi kansallisin toimin. Esimerkiksi kireä jakeluvelvoite nostaa hintaa entisestään, puheenjohtaja Riikka Purra totesi välikysymyksestä ilmoittaessaan.

Jakeluvelvoite säädettiin Juha Sipilän hallituksen kaudella. Hallituksessa olleet perussuomalaiset kannattivat sitä.

Maanantaina perussuomalaiset kertoivat, ettei kokoomusta oteta mukaan välikysymykseen.

– Keskustelua aiheesta käytiin puolueiden kesken hyvässä hengessä, mutta perussuomalaiset tahtoo joustaa kunnianhimoisissa ilmastotavoitteissa, kokoomus ei, PS:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio perusteli.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ilmoitti, että se ei osallistu välikysymykseen omasta tahdostaan. Kokoomus yhtyy epäluottamukseen hallitusta kohtaan, mutta pitää perussuomalaisten ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi vastuuttomina ja epärealistisin kalliina.