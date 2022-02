Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kaikki kannattivat rajoituksia, vaikka niiden haitat yrityksille tiedettiin. Ihmisten hengen ja terveyden sekä sairaaloiden kantokyvyn suojelu on ollut prioriteetti numero yksi.

Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi viime kesän kuntavaaleissa ja on pitänyt paikkaa myös mielipidemittauksissa siitä lähtien. Viime viikolla julkaistussa Ylen kyselyssä kaulaa demareihin oli runsaat kaksi prosenttiyksikköä. Muita suuria puolueita ei Suomessa uusimman kyselyn perusteella enää olekaan.

Kokoomus on perinteisesti kärjessä myös silloin, kun kysytään, mikä puolueista on ylimielisin. Ylimielisyyden lisäksi kokoomusta uhkaa vauhtisokeus. Kaksi prosenttiyksikköä 14 kuukautta ennen vaaleja ei ole nyky-Suomessa yhtään mitään. Ylimielisyys, vauhtisokeus ja Harry Harkimo voivat pudottaa kokoomuksen ykköspaikalta jälleen siinä ainoassa merkitsevässä mielipiteiden mittauksessa huhtikuussa 2023.

Tuorein esimerkki kokoomuksen uudesta sinne tänne roiskivasta tyylistä saatiin viikonloppuna, kun puheenjohtaja Petteri Orpo sätti hallitusta yritysten unohtamisesta.

– Uskon politiikassa yhteistyöhön, mutta nyt olen todella vihainen. Vasemmistohallitus on Suomen yrittäjävihamielisen hallitus vuosikymmeniin. Muiden muassa ravintoloiden ja kuntosalien ovet laitettiin säppiin täysin mielivaltaisesti. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on historiallisessa ahdingossa. Kukaan hallituksesta ei ole uskaltautunut kertomaan, miksi yrittäjiä poljetaan, Orpo sanoi kokoomuksen puoluevaltuustossa.

Koronarajoitukset eivät aina ole olleet loogisia, mutta ei ole koronakaan. Uudet variantit ovat yllättäneet asiantuntijat ja päättäjät kerta toisensa jälkeen. Niin se on mennyt kaikkialla, eikä 100-prosenttista suoritusta ole nähty missään.

Röyhkeää puhua yritysten hylkäämisestä



Orpon väite, että ”hallitus on hylännyt yrittäjät”, on röykeä ja populistinen pölhöyteen asti. Kokoomus on itse ollut eduskunnassa keväästä 2020 asti säätämässä yrityksille monenlaisia tukitoimia. Silloin muuten myös luvattiin, että koronalla ei politikoida, mutta ne opposition lupaukset eivät kauan kestäneet.

Koronakriisin aikana on suojeltu yrittäjiä ja yrityksiä monin tavoin. Niin on estetty konkursseja ja pidetty työllisyyttä yllä. Suomen työllisyyaste onkin nyt ennätystasolla, mikä harmittaa kokoomusta, koska saavutus on syntynyt ilman leikkauksia. Lisäksi velkaantuminen on hidastunut nopeammin kuin ennustettiin.

SDP:n varapuheenjohtaja Matia Mäkynen laski viikonloppuna, että hallitus on myöntänyt suoria yritystukia yli neljä miljardia euroa sekä miljardien eurojen lainamuotoista tukea muun muassa Finnveran, Business Finlandin ja Teollisuussijoituksen kautta.

Yrityksiä on tuettu myös laajentamalla yrittäjien työttömyysturvaa sekä muuttamalla vuoden 2020 ajaksi lomautuskäytäntöjä ja alentamalla TyEL-maksuja.

Viime viikolla eduskunnalle annetussa uudessa lisätalousarvioesityksessä tukea suunnataan muun muassa kulttuurille, tapahtuma-alalle ja urheilualalle. Jokainen niistä voi perustellusti sanoa, että liian vähän ja liian myöhään. Varmasti asiat olisivat voineet mennä paremminkin, mutta ainakin yrityksiä on tuettu ennätysmäisesti – niin kuin pitikin.

Sellaista vaihtoehtoa ei ole ollut, että rajoituksia ei olisi tehty, vaikka niistä tiedettiin olevan monenlaisia haittoja. Sunnuntaina sosiaalisessa mediassa muistutettiin, että Orpo itse oli epidemian alkuvaiheessa vielä kovemmalla linjalla kuin hallitus.

Opposition mahdollisuus on aina vaatia enemmän, kulloistenkin tilanteiden oletettuja mielialoja myötäillen - toteutuksesta ei tarvitse murehtia. Tämä kuva 23.3.2020. Tänään toiset puheet. pic.twitter.com/lpDfum5JRp — Aki Linden (@LindenAki) February 5, 2022

Orpon linjalla yrityksille olisi tullut vielä enemmän vahinkoa.