Ehdonalainen on enemmän romaani rikoksesta kuin rikosromaani.

Tanskalainen Jonas T. Bengtsson lienee parhaiten tunnettu rankasta veljestarinastaan Submarino, josta on tehty myös menestyselokuva. Neljäskin suomennos Ehdonalainen järisyttää ja kouraisee syvältä.

Kysymys on jälleen yhteiskunnan laitamilla elävistä ihmisistä, mutta tällä kertaa heitä on kolme. Danny, Christian ja Malik kasvoivat ja ystävystyivät Tornitalossa pikkurikollisina. Aikuisena Danny on ehdonalaisuuteen pääsevä väkivaltarikollinen, Christian sääntöjä venyttävä huumepoliisi ja etiopialaistaustainen Malik hammaslääkäriopiston tähtioppilas, joka on kadonnut. Kahden muun on etsittävä hänet, koska ystävyys velvoittaa.

Etualalla on Dannyn yritys oppia ihmiseksi. Olla vastaamatta vastoinkäymisiin ja ikäviin tilanteisiin hakkaamalla niiden aiheuttaja. Pitää Malikin pikkusisarelle Aishalle antamansa lupaus etsiä Malik. Jättää houkutuksista huolimatta mokaamatta, että ehdonalainen ei lopu siihen paikkaan.

Malikilla ja Christianilla puute on ollut siitä, mistä niin usein – rahasta. Malik yrittää pelastaa isänsä ylpeyden, afrikkalaisen ravintolan konkurssilta ja Christian on vararikossa epäonnistuneen talokaupan vuoksi. Yksi onnistunut huumekauppa olisi ratkaisu molemmille.

Bengtsson on häikäisevä kirjoittaja ja yhteiskunnallisesti virittyneen draaman suurmestari. Hänellä on silmää ja ymmärrystä henkilöiden taustoille, varjoon jääneiden pahoinvoinnille pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Ehdonalainen on enemmän romaani rikoksesta kuin rikosromaani. Dialogi on timanttista.

Bengtsson kuvaa mieleen jäävästi Dannyn yritystä elää vankilan ulkopuolella ja suunnilleen yhteiskunnan sääntöjen mukaan. Kiintopisteiksi löytyvät pimeästi vuokrattu rähjäinen asunto, kioski, josta saa halpaa vodkaa ja samaa purkkiraviolia, jota hän söi vankilassakin sekä yläkerran hakattu nainen, joka hakee turvaa Dannysta.

Miehen on tehtävä mitä miehen on tehtävä, vaikka se tarkoittaisi oman vapauden menettämistä. Se on ystävyyden ja lojaalisuuden hinta. Ehdonalaisen loppuratkaisu iskee lopullisesti ilmat pihalle. Vuoden paras ulkomainen rikosromaani jo nyt?

Jonas T. Bengtsson: Ehdonalainen (Fra Blokken). Suomentanut Päivi Kivelä. 315 sivua, Like.