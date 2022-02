Lehtikuva/Aldair Mejia

Etenkin Perun pääkaupunki Limaan keskittyvä vasemmisto on pitkälti hylännyt presidentti Pedro Castillon.

Tarina oli kaunis. Vasemmistolainen, provinssien edustaja nousee yllättäen maan presidentiksi, kun onnistuu kukistamaan pääkaupungin eliitin suosiman oikeiston ehdokkaan.

Lopputulos on sitten vähemmän kaunis. Perun presidentin Pedro Castillon hallinto näyttää ajautuneen kaaokseen. Avainministerit ovat vaihtuneet, ja presidentti on menettänyt monen aiemmin hänen takanaan olleen vasemmistolaisen tuen.

Vasemmiston keskinäinen skisma liittyy Castillon taustapuolueen Peru Libre (Vapaa Peru) ja Castilloa tukeneen vasemmiston välisiin riitoihin. Ytimessä on suhtautuminen muun muassa eri vähemmistöihin ja feminismiin. Sinänsä jännite näiden ryhmien välillä on ollut olemassa koko ajan, kertoo Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

– Moni Peru Libren avainhahmoista on avoimen vihamielinen, jopa aggressiivisen vihamielinen, erityisesti naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien korostamisen suhteen, Teivainen kertoo.

Teivainen on asunut Perussa toistakymmentä vuotta ja opettanut siellä yliopistossa. Hän siis tuntee maan erittäin hyvin. Alkuvuodesta hän vieraili Perussa ja sanoo kiinnittäneensä huomion lehdistön kirjoitteluun.

– Kun luki laitaoikeiston lehtiä, niissä yllättävän vahvasti sympatisoitiin Peru Libren tyyppien kamppailua tätä niin sanottua kaviaarivasemmistoa vastaan, Teivainen sanoo.

Kaviaarivasemmisto on Perussa yleinen haukkumanimi etenkin pääkaupunki Limaan keskittyvästä liberaalivasemmistosta. Teivaisen mukaan nämä myös itse itseironisesti käyttävät termiä toisinaan.

Kaviaarivasemmisto henkilöityy voimakkaimmin Verónika Mendozaan, joka puolestaan osallistui myös presidentinvaaleihin. Hän jäi kuitenkin Castillon taakse ensimmäisellä kierroksella, kun Castillo teki kaikkia Perussa ällistyttäneen nousun. Kärjistetysti Castillo oli vaaleissa provinssien ääni, kun taas Mendoza sai Liman vasemmiston leiman.

Toisella kierroksella Mendoza asettui Castillon taakse. Voiton jälkeen Mendozaan henkilöityvä liike sai joitakin avainministeriöitä haltuunsa. Nyt nämä ministerit ovat eronneet, pääministeri mukaan lukien.

Perun hallintomalli on Yhdysvaltain tapaan hyvin presidenttivetoinen, Teivainen huomauttaa.

– Sillä erotuksella, että Perussa on pääministeri. Mutta presidentti on pomo, joka erottaa ja nimittää ministerit. Tosin parlamentin pitää antaa nimityksille hyväksyntänsä.

Castillo onkin jo nimittänyt uudet ministerit, ja valinnoissa näkyy selvä ero aiempaan. Esimerkiksi aiemmin naisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ministeristöä johti liberaalivasemmistolainen. Nyt tilalle on Peru Libre -puolueesta poliitikko, joka sanoo jumalan luoneen miehen ja naisen. Kyse on siis syvästi uskonnollisesta ihmisestä, joka edustaa puoluetta, jonka ideologiassa puhutaan marxismi-leninismistä.

– Peru Libre on vähän sekava porukka. Osa puhuu marxismi-leninismistä, julistautuu kommunisteiksi ja suhtautuu lämminhenkisesti Venezuelaan, mutta eivät kaikki. Se on aika heterogeeninen poppoo.

Pääministeriksi on puolestaan noussut Héctor Valer – poliitikko, jolla on taustaa äärioikeistolaisessa puolueessa. Tämän lisäksi hän on sanonut kuuluneensa hyvin konservatiiviseen Opus Dei -uskonlahkoon, mutta Opus Dei on kiistänyt väitteen.

Näiden käänteiden jälkeen ei ollut ihme, että Mendoza teki helmikuun alussa näkyvän pesäeron Castillon hallintoon.

– Valitettavasti tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kansan muutosodotukset petetään. Meidän täytyy nyt jatkaa, olla kaduilla ja organisoitua, Teivainen siteeraa lausuntoa.

Vasemmisto esimerkiksi tuki vuonna 1990 presidentiksi noussutta Alberto Fujimoria vain kokeakseen pettymyksen, kun Fujimorin hallinto muuttui autoritaarisemmaksi. Vuonna 2011 vasemmisto tuki Ollanta Humalaa, joka niinikään petti vasemmistolaisten muutostoiveet

Kuusi presidenttiä

Kun kuuntelee Teivaisen selostusta Perun tilanteesta, piirtyy kuva lähes täydellisessä kaaoksessa olevasta poliittisesta järjestelmästä. Eikä kaaos johdu pelkästään Castillosta. Maassa on kesäkuusta 2016 lähtien ollut kuusi presidenttiä.

Siitä huolimatta Perun taloudella on perinteisillä luottamusindikaattoreilla mitattuna mennyt kohtalaisen hyvin. Teivainen huomauttaa, että maan valuutta on säilynyt monien mielestä yllättävän vakaana. Poliittisen turbulenssin lisäksi korona on tehnyt pahaa jälkeä Perussa, jossa siihen on väkilukuun suhteutettuna kuollut eniten ihmisiä maailmassa.

Talouden tilaa selittää Teivainen selittää talouspolitiikan itseohjautuvuudella. Tämä tarkoittaa, että keskuspankin ja valtiovarainministeriön virkamiehet hoitavat taloutta melko itsenäisesti.

– Siellä on suht laajasti omaksuttu ajattelu, että tappelemme politiikan kysymyksistä a, b ja c, mutta annetaan talouspolitiikan peruslinjausten mennä autopilotilla, kuten Perussa sanotaan.

– Keskuspankin ja talousministeristön virkamiehet pyörittävät talouspolitiikkaa osittain riippumatta siitä, kuka maassa on vallassa, Teivainen kuvailee.

Se ei tarkoita, etteivätkö poliitikot kritisoisi talouspolitiikkaa. Sitä he tekevät, mutta kritiikki on jäänyt retoriikan tasolle.

– Käytännössä sitten tulee kysymys, että haluaako joku lähteä repimään tätä auki ja sitten pääomat lähtevät maasta, luottokelpoisuus laskee merkittävästi ja valuutan arvo romahtaa.

– Aika laajasti ajatellaan, että jos ei ainakaan vielä tehtäisi mitään sellaista, Teivainen naurahtaa.

Alusta asti heikko

Kaikesta huolimatta kannattaa muistaa, että Castillon hallitus oli heikko alusta alkaen. Sillä ei ollut enemmistöä kongressissa, mutta nyt tilanne on vielä heikompi.

Castillo etsii nyt tukea konservatiiviselta oikeistolta, joka näkee hallinnon mahdollisuutena tehdä sille suotuisia uudistuksia.

Tämä ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista. Teivaisen mukaan Castillon tuore pääministerinimitys on saanut kritiikkiä myös hänen taustapuolueeltaan marxilais-leninismiä julistavalta Peru Libreltä.

– Pääministerin valinta vaikuttaa ihan järjettömältä, ellei sitten presidentin uusimman pelilikkeen tarkoituksena ole ajaa tilannetta siihen, että hän saa mahdollisuuden hajottaa parlamentti, Teivainen sanoo.

Tähän on viitannut myös uusi pääministeri.

– Jos ette hyväksy minun nimitykseni hopealuotia, presidentti käyttää kultaluotia, jolla hajottaa parlamentin, Teivainen lainaa lausuntoa.

Eniten Valeria keikuttaa kaikissa lehdissä esiin nostettu menneisyys. Häntä on syytetty sekä edesmenneen puolisonsa että tyttärensä pahoinpitelemisestä, Teivainen sanoo. Nyt pääministeriä vastustetaan monilta puolilta.

”Lienee ilmeistä, että presidentti itse on perhearvoissa aika konservatiivinen”

– Myös konservatiivit saattavat vastustaa pääministeriä. Hänen julkinen uskottavuutensa on hyvin heikko.

Teivainen on yrittänyt ottaa selvää, mikä selittää sitä, että Castillo valitsi tällaisen ihmisen pääministeriksi.

– Kukaan ei oikein osaa sanoa. Onko siinä takana ollut joku ajatus? Hallitus on ollut niin veitsenterällä koko ajan.

Teivainen pohtii, että Castillo hakee mahdollisesti uutta tukea nyt konservatiiviselta oikeistolta kompensoidakseen liberaalimmalta vasemmistolta menettämänsä tuen.

Mahdollista on, että Valerin ura jää hyvin lyhyeksi. Castillo ilmoitti viikonloppuna, että hallitukseen on luvassa muutoksia.

Sekava peli

Tästä kaikesta sukeutuu huima ja monella tapaa sekava valtapeli. Teivaisen kertoman voi yrittää tiivistää näin: nyt konservatiivisen oikeiston intresseissä on pitää Castillon heikkoa hallintoa pystyssä ainakin sen aikaa, että saavat läpi joitain esityksiä.

– Osa laitaoikeistosta haluaa pitää presidenttiä pystyssä, vaikka he inhoavat häntä, jotta he saavat esimerkiksi muutettua naisasiainministeriön perheasiainministeriöksi. Tämä on semantiikkaa, mutta siinä on selvä gender-ideologia vastaan perhearvot -asetelma.

Samaan aikaan hallituksen kaatamista ja presidentin eroa kiirehtii Castillolle presidentinvaalien toisella kierroksella hävinnyt Keiko Fujimori. Keiko on Alberto Fujimorin tytär. Keiko Fujimorin kiirettä selittää myös se, että häntä vastaan on nostetty oikeusjuttuja. Ne voivat johtaa vaalikelpoisuuden menettämiseen, Teivainen selventää.

– Jos presidentinvaali saataisiin nopeasti aikaiseksi, Keiko Fujimori voisi yrittää vielä kerran presidentiksi. Hänhän on ollut ihan hilkulla kaksi kertaa, Teivainen huomauttaa.

Ja samaan aikaan kuin jossain määrin oikeistokonservatiivinen Fujimori tukijoineen yrittää kaataa presidenttiä, on joillakin oikeistokonservatiiveilla myös halu pitää Castillo virassa ainakin sen aikaa, että Fujimori pelataan presidenttipelistä pois.

– On mahdollista, että presidentti pyrkii jollain tavalla hyödyntämään tätä. Toki lienee ilmeistä, että presidentti itse on perhearvoissa aika konservatiivinen ja siinä mielessä voi ajatella, että omaan maailmankuvaansa liittyvistä syistä hän kokee konservatiivit – ovat he sitten oikeistolaisia tai vasemmistolaisia – läheisemmäksi kuin koulutetun feministivasemmiston.

Eikä kaviaarivasemmistokaan laittaisi pahakseen, jos presidentti kaatuisi.

Hajaannuksesta hyötyä

Mihin tämä kaikki sitten johtaa? Teivaisen puheiden perusteella uskaltaa arvella, ettei Castillon kaudesta tule pitkä. Häntä pidetään yleisesti hyvin heikkona.

Tätä kuvaa hyvin myös Castillon antama haastattelu, jonka teki häneen jollain tapaa myötämielisesti suhtautunut toimittaja.

– Haastattelija sanoi tällä viikolla presidentille, että paras teko, mitä voit Perulle tehdä, on erota.

Mutta poliittisen järjestelmän hajautuminen hyödyttää Castilloa.

Teivaisen mukaan presidentin erottaminen on Perussa perinteisesti ollut hankalaa, mutta viime vuosina parlamentti on onnistunut siinä paremmin. Siitä osoituksena monien presidenttien kesken jäänyt virkakausi. Nyt tilanne on vain vielä sekavampi.

– Parlamentti on nyt pirstaloituneempi. Toissa parlamenttivaalien jälkeen Keiko Fujimorin puolueella oli ehdoton enemmistö parlamentissa. Presidenttiä vastustaneilla oli siis ehdoton enemmistö, Teivainen kuvaa aiempia asetelmia.

Nyt parlamentin on vaikeampi lähteä erottamaan presidenttiä.

Onko nyt menossa poikkeuksellisen sekava kausi maassa?

– Jollain sekoiluasteikolla kyllä, Teivainen sanoo.

Mutta Castillon äärimmäisen heikolla hallinnolla on yksi hyvä puoli. Jos Keiko Fujimori olisi noussut presidentiksi, hän olisi voinut saada jotain aikaiseksi ja pysyä vallassa.

– Tämä on sekava ja heikko hallitsija, mutta pieni hopeareunus siinä on, että hän tuskin saa mitään merkittävää aikaan.

Ja samaan aikaan maan talous kulkee niin sanotusti autopilotilla keskuspankin ja valtiovarainministeriön virkamiesten johdolla, kuten Teivainen jutun alkupuolella kuvaili.

– Kyyninen tulkinta on, että tämä hallitus tuskin saa mitään kovin hyvää aikaiseksi. Kääntöpuoli on, että tuskin se saa mitään järisyttävän pahaa aikaiseksi.

