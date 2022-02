Antti Yrjönen

Vasemmistoliitto sai ensimmäisissä aluevaaleissa kahdeksan prosentin kannatuksen ja yhteensä sata paikkaa aluevaltuustoihin. Erityisen tärkeää on, että meillä on edustus Suomen kaikilla hyvinvointialueilla. Se tarkoittaa, että voimme työskennellä valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tasa-arvon vahvistamiseksi ja peruspalveluiden parantamiseksi. Mahdollisuus vaikuttaa ja näkyä koko valtakunnassa on äärimmäisen tärkeää, kun kyse on näin elintärkeistä palveluista.

Vaikuttamistyötä tarvitaan, sillä nyt alkaa työ julkisten peruspalveluiden vahvistamiseksi. Erityisen tärkeää on laaja-alaisen yhteistyön rakentaminen kokoomuksen kaupallistamisaikeita vastaan.

Kaikkia sote-palveluiden ulkoistuksiin liittyviä ongelmia ei päästy perusteellisesti käsittelemään vielä kampanjan aikana. Iltalehti julkaisi viikonloppuna laajan selvityksen lastensuojelun sijaishuollon kehityksestä Suomessa viime vuosina. Kunnat ovat ajaneet alas omia lastensuojelun sijaishuoltoyksiköitään, ja samaan aikaan ulkomaalaisten pääomasijoittajien omistamat isot yritykset ovat vallanneet alaa sijaishuollossa. Näin suuryritykset ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan ostamalla pienemmät, usein paikalliset, yritykset pois markkinoilta. Yleishyödyllisten toimijoiden osuus on myös pienentynyt selvästi.

Kun julkista palvelutuotantoa ei ole, pystyvät voittoa tavoittelevat suuryritykset hinnoittelemaan oman palvelunsa haluamallaan tavalla. Tämän sekä sijoitusten määrän kasvun vuoksi lastensuojelun sijaishuollon kustannukset ovat tuplaantuneet noin viidentoista vuoden aikana.

On kestämätöntä, että pääomasijoittajien omistamat suuryritykset tekevät lastensuojelubisneksellä suuria voittoja veronmaksajien rahoilla samalla, kun perhetyö ja lastensuojelu kärsivät merkittävästä resurssipulasta. Tähän on saatava muutos, ja vasemmistoliitto on siihen valmis.

Ensimmäinen askel on, että uudet sote-alueet kasvattavat sijaishuollon julkisia palveluita ja ohjaavat resursseja perhetyöhön sekä lasten ja nuorten mielenterveystyöhön.

Juuri tällaisista kysymyksistä uudet hyvinvointialueet tulevat olemaan vastuussa. Epäkohtien esiin nostamisessa ja korjaamisessa tarvitaan vasemmistoliittoa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton puheenjohtaja ja opetusministeri.