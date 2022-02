Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vetoomuksessa yli 21 000 allekirjoitusta.

Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, BirdLife, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö vaativat hallitukselta toimia Suomen viimeisten luonnonmetsien suojelemiseksi. Järjestöjen mukaan luonnonmetsien tuho on jatkunut valtionmetsissä kuluvalla hallituskaudella tutkijoiden hätähuudoista huolimatta.

21 345 suomalaisen allekirjoittama vetoomus luovutetaan tänään pääministeri Sanna Marinille, joka vastaanottaa Greenpeacen, WWF:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton edustajat virtuaalisesti.

– Luonnonmetsien hävittäminen on saanut jatkua Suomessa liian pitkään, tutkijoiden hätähuudoista ja kansalaismielipiteestä huolimatta. Pääministeri Sanna Marinin on aika todistaa, että hänen hallituksensa teki jotain merkittävää ja historiallista luontokadon pysäyttämiseksi Suomessa, sanoo Juha Aromaa, Greenpeace Nordenin Suomen apulaismaajohtaja.

Tapaamisessaan pääministeri Marinin kanssa Greenpeace, WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto esittävät, että luonnonmetsien suojelu valtion metsissä turvataan valtioneuvoston periaatepäätöksellä, ja samalla käynnistetään valmistelu yksityismetsien suojelurahoituksen nostamiseksi.

”Metsähallitus tarvitsee vahvempaa omistajaohjausta”



Ympäristöjärjestöt vaativat, että hallitus tekee luonnonmetsien suojelusta valtioneuvoston periaatepäätöksen. Poliittinen linjaus periaatepäätöksen tekemiseksi on oltava kevään kehysriiheen mennessä.

– Suomalainen luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla ja luonnonmetsät ovat arvokkain osa metsäluontoamme. Valtion omistamat luonnonmetsät tulee suojella ja ensimmäisenä askeleena asettaa välittömään hakkuukieltoon. Nyt on korkea aika toimia, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

– Tietämys valtionmailla sijaitsevien luonnonmetsien määrästä ja sijainnista on parantunut selvästi viime vuosina. Kartoitusten tuloksena on ollut paitsi hyviä, myös huonoja uutisia: luonnonmetsiä on säästynyt, mutta niiden määrä on matala ja hakkuut niissä etenevät. Näiden alueiden säästämisellä on kiire ja tähän tarvitaan Metsähallituksen lisäksi Marinin hallituksen selkeitä toimia, jatkaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Vanhojen metsien säästämisellä on tiedeyhteisön vahva tuki: eri tieteenalojen johtavista tutkijoista koostuva Luontopaneeli antoi joulukuussa 2021 esityksensä Suomen metsien merkittävästä lisäsuojelusta ja valtion vanhojen metsien välittömästä, määräaikaisesta hakkuukiellosta, kunnes uusien suojelutavoitteiden toteutuksesta on sovittu.

Suomi on EU:n biodiversiteettistrategian myötä sitoutunut suojelemaan kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät, mutta vaarana on, että ilman poliittista ohjausta luonnonmetsät hupenevat entisestään ennen kuin viralliset suojelupäätökset on tehty.

Koneen säätiön tuella toimiva Luonnonmetsätyöryhmä on kartoittanut valtion mailla sijaitsevia, suojelemattomia luonnonmetsiä vuodesta 2019 alkaen. Työryhmän alustavien tulosten mukaan luonnonmetsiä on jäljellä valtion mailla Saamenmaan eteläpuolella niin vähän, että kaikkien suojelun ulkopuolella olevien säästämisen tulisi olla itsestäänselvyys. Suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevat luonnonmetsät ovat hallinnollisesti talouskäytössä olevia metsiä, joten niitä uhkaavat hakkuut.

Luonnonmetsätyöryhmän mukaan lähes joka kymmenes hehtaari Kainuun eteläpuolisen Suomen valtionmailta tiedossa olevista kohteista on jo voimassaolevan hakkuuilmoituksen kohteena. Ympäristöjärjestöjen ja Metsähallituksen neuvottelujen tuloksena monia hakkuita on toistaiseksi siirretty, mutta luonnonmetsiä on viime aikoina myös hakattu ja hakkuusuunnitelmien teko niille jatkuu.