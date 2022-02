Lehtikuva/Emmi Korhonen

Suomessa on enää kaksi suurta puoluetta, kokoomus ja SDP.

Otsikot kolmen suuren paluusta eivät ehtineet vanhentua kahtakaan viikkoa, kun Ylen tammikuun mielipidemittaus palauttaa keskustan maanpinnalle. Aluevaalit olivat eri vaalit. Eduskuntavaalimittauksessa puolue palasi nykyiselle normaalitasolleen 12,7 prosenttiin. Aluevaalien suurvoitosta jäi käteen 0,2 prosenttiyksikön parannus edelliseen gallupiin verrattuna.

Mielipidemittauksen varsinainen uutinen on perussuomalaisten kannatuksen romahtaminen 3,3 prosenttiyksiköllä 15 prosenttiin. Se on kaukana kärkikaksikko kokoomuksen ja SDP:n takana, jotka molemmat paransivat hieman viime kuusta. Kokoomus on edelleen suurin 21,2 prosentilla ja SDP tulee perässä 19:llä.

– Perussuomalaisten kannatus vuotaa tällä hetkellä monelle taholle: puolueista erityisesti kokoomukseen, nyt-liikkeeseen sekä Valta kuuluu kansalle -puolueeseen, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylelle.

Lisäksi perussuomalaisten kannattajien kiinnostus politiikkaan on ylipäätään vähentynyt.

Perussuomalaiset ei saa nostetta humanitaarisen maahanmuuton vastustamisesta, koska tällä hetkellä sitä ei ole. Puolue on yrittänyt profiloitua polttoaineiden hinnankorotusten vastustamisella, mutta se ei pure. Aluevaaleissa nähtiin, että puolue on pulassa myös heikon puheenjohtajan Riikka Purran takia.

Keskusta saa lohtua vain siitä, että viheät kyykkää vielä enemmän. Nyt kannatus putosi symbolisesti tärkeän 10 prosentin alapuolelle 9,7 prosenttiin. Kuukauden kovin nousija vasemmistoliitto on 9 prosentilla iskuetäisyydellä ja voi myös onnistua ohituksessa, sillä Taloustutkimuksen Turjan mukaan vihreiden vuoto vasemmistoliitolle on selvästi suurempaa kuin aikaisempina kuukausina.

Vihreitä valuu myös SDP:n kannattajiksi. Turjan mukaan punavihreän blokin sisällä äänestäjät liikkuvat nyt paljon.

Vihreiden ja keskustan alamäki ennakoi kiviä hallituksen muutenkin vaikeaan kevääseen, jossa ensimmäisenä odottavat uudet työllisyystoimet ja sitten ilmastotoimien tarkastelu. Kummankin on korotettava profiiliaan toisensa kustannuksella.