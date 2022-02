Lehtikuva/Jussi Nukari

Koronakriittiset jäävät vähemmistöön kyselytutkimuksessa.

Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti koronarokotuksiin ja uskovat niiden auttavan pandemian voittamiseen. Tämä käy ilmi Lääkärit Ilman rajoja -järjestön teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Reilusti suurin osa kyselyyn vastanneista arvioi, että koronatoimet ovat paikallaan. Kyselyn mukaan suomalaisista 83 prosenttia pitää esimerkiksi koronarokotteen ottamista tärkeänä, jotta pandemia saadaan loppumaan.

Hallituspuolueiden kannattajat olivat vahvasti tätä mieltä, samoin kokoomuslaiset. Perussuomalaisistakin 61 prosenttia oli tätä mieltä.

”Rokottaminen vain korkean tulotason maissa lisää koronaviruksen uhreja”.

Perussuomalaisten kanta koronatoimiin poikkeaa jonkin verran muista. Perussuomalaiset ovat kaikissa kyselyn kysymyksissä kriittisempi koronatoimia kohtaan kuin muiden puolueiden kannattajat.

Ihmishenki tärkein

Suomalaisista 91 prosenttia pitää ihmishenkien pelastamista voitontavoittelua tärkeämpänä pandemiassa. Tutkimusta varten tehtyyn kyselyyn osallistui 1 001 täysi-ikäistä suomalaista tammikuussa.

Suomalaiset arvioivat, että elämää pelastaviin lääkkeisiin ja rokotteisiin liittyvä teknologia ja osaaminen pitäisi jakaa maailmanlaajuisesti, jotta niistä hyötyisi mahdollisimman moni ihminen maailmassa. Näin ajattelee 84 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Hallituspuolueissa ollaan vahvasti tätä mieltä. Vasemmistoliiton kannattajista näin ajattelee 98 prosenttia, demareista 94 prosenttia, vihreistä 92 prosenttia ja keskustalaisista 91 prosenttia. RKP:n kannattajien mielipide ei tutkimuksesta selviä.

Opposition perussuomalaiset (70 prosenttia) ja kokoomus (75 prosenttia) ovat hiukan vähemmän tällä kannalla.

Vain tarvittava määrä rokotteita

Kaikkiaan 78 prosenttia suomalaisista katsoo, että kunkin maan pitäisi ostaa vain tarvitsemansa määrä rokotteita, ei enempää.

Väitteeseen, että korkean tulotason maiden, kuten Suomen, sekä lääkeyhtiöiden tulisi varmistaa rokotteiden tasapuolinen jakaminen maailman väestölle, vain perussuomalaiset erottuivat muista vastanneista. Heistä alle puolet eli 48 prosenttia oli tätä mieltä. Muiden puolueiden kannattajissa samaa mieltä oli vähintään 65 prosenttia (kokoomus).

– Rokottaminen vain korkean tulotason maissa lisää koronaviruksen uhreja. Virus jatkaa mutatoitumistaan niin kauan kunnes se saadaan kuriin kaikkialla maailmassa. Pandemia on ohi vasta kun se on ohi kaikkialla, Linda Konate sanoo. Hän on Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja.

Tutkimuksen suoritti tutkimustoimisto Kantar Public.