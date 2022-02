Lehtikuva/Mikko Stig

Hallitus etsii ulospääsyä koronarajoituksista – Sarkkinen: Tahtotila on yhteinen

Pääministeri Sanna Marin vahvisti tavoitteena olevan rajoitusten purkaminen helmikuun aikana.

Hallitus on kokoontunut jälleen kerran Säätytalolle pohtimaan koronatilannetta. Asialistalla on hybridistrategian ja testaus- ja jäljitysstrategian kokonaisuuden tarkastelu, mutta myös rajoitusten purkaminen. Kulttuuri- ja tiedeministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoi neuvotteluun tullessaan, että lääke eli rajoitukset alkavat olla pahempia kuin itse tauti.

– Olen tehnyt oman esitykseni, että 10. päivä helmikuuta mennessä puretaan kaikki rajoitukset kulttuurilta, liikunnalta ja harrastustoiminnalta. Syy on se, että tilanne on muodostunut aivan kestämättömäksi kulttuurin ja urheilun kentälle.

Muut ministerit eivät ottaneet suoraan kantaa Kurvisen esitykseen, vaan kommentoivat rajoitustilannetta yleisellä tasolla.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) sanoi hallituksella olevan melko yhteinen tahtotila, että rajoituksia voidaan lähteä asteittain purkamaan.

– Itse näen, että on tärkeää edetä asteittain ja seurata tilanteen kehitystä, ettei sitten päädytä tilanteeseen, jossa joudutaan ottamaan pian takapakkia.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan tänään keskustellaan siitä, miltä tautitilanne näyttää eri puolilla maata ja sen perusteella ollaan viisaampia aikataulun suhteen.

– Kaikkein tärkeintä on, että tässä tilanteessa pystytään antamaan kulttuurialalle selkeää näkymää, että millä askelmilla rajoituksista luovutaan ja jonkinlaista käsitystä myös aikataulusta.

Päivämääriin Andersson ei ottanut kantaa.

Muiden maiden tilannetta seurataan



Pääministeri Sanna Marin (sd.) toisti toivovansa, että rajoituksista päästään eroon helmikuun aikana. Hän viittasi tapahtumiin muualla Euroopassa ja pohjoismaissa, ja sanoi, että Suomessakin on syytä keskustella siitä, onko ajattelussa syytä siirtyä toisenlaiseen kulmaan ja purkaa rajoituksia, vaikka tautitapausten määrä on korkea.

– Me näemme kuitenkin, ettei sairaalakapasiteetti ole ylikuormittunut. Itse asiassa siellä on tasaantumista, jopa laskua.

Marinin mukaan Suomi tulee tautitilanteessa kaksi viikkoa muuta Eurooppaa perässä.

Ympäristöministeri Emma Kari (vihr.) sanoi ihmisten alkavan olla väsyneitä koronarajoituksiin.

– Tuntuu, että suomalaiset eivät enää jaksa. Samaan aikaan pitää myös muistaa, että kun tehdään näin perustavaa laatua olevia rajoituksia ihmisten perusoikeuksiin, oikeuksiin tehdä työtään ja harjoittaa omaa ammattiaan, niin niiden pitää aina olla täysin poikkeuksellisia. Tämän takia meidän lähtökohtamme on ollut, että rajoituksista on luovuttava heti kun se on mahdollista.

Marin päivittäisi koronapassin



Hallitus pohtii keskiviikkona myös koronapassin jatkoa. Nykyisillä päätöksillä sen käyttö on jäädytetty 15.2. saakka ja sen jälkeen rajoituksia voi jälleen kiertää passilla.

Hanna Sarkkinen ennakoi, että tänään keskustellaan siitä, mikä ylipäänsä on koronapassin jatko.

– Itse näen, että on hyvä myös säilyttää lainsäädännössä erilaisia vaihtoehtoja riippumatta siitä, että päätetäänkö nyt ottaa passi käyttöön vai ei.

THL:n uusi kanta on, että koronapassi on menettänyt merkityksensä. Pääministeri Sanna Marin sanoi sen tulleen hänelle yllätyksenä.

– Pitäisin passilainsäädännön kehittämistä edelleen tarpeellisena johtuen siitä, että me emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. On mahdollista, että meille tulee virusmuunnoksia, jotka eivät ole yhtä lieviä kuin omikron. Pitäisin tärkeänä, että meillä on myös sellaisia tilanteita varten olemassa passi työkaluna niin, että sitä käyttämällä voisimme välttää vielä kovemmat rajoitukset. Emme tietenkään voi katsoa vain tätä hetkeä. Itse pitäisin passin päivitystä tarpeellisena.