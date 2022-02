Pom?/CC BY-SA 2.0SA 2.0

Yhdysvalloissa on maailman suurin vankiväestö

Yhdysvallat on kohonnut maailman johtavaksi vankivaltioksi. Maan vankiloissa viruu sekä suhteellisesti että absoluuttisesti eniten ihmisiä maailmassa, noin 2,2 miljoonaa. Se on osapuilleen 20 prosenttia maailman vangeista.

Yhdysvalloissa on vankilassa noin 630 ihmistä 100 000 asukasta kohden. Yhdysvallat on kehittyneiden teollisuusvaltioiden joukossa aivan omassa luokassaan, joskin siellä luvut vaihtelevat osavaltiosta toiseen. Lähimmäksi USA:ta pääsevät Ruanda, Turkmenistan ja El Salvador, joissa suhdeluku on 575.

Koko maailman keskiarvo on 140, ja Yhdysvalloissakin Massachusettsissa on vankilassa vain 109 ihmistä 100 000 asukasta kohden. Euroopassa esimerkiksi Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Suomessa ja Sveitsissä suhdeluku on alle 90.

Valtava vankien määrä on Yhdysvalloissa suhteellisen uusi ilmiö. Vielä 50 vuotta sitten vankeja oli noin 110 sataatuhatta kohden eli noin 200 000, mutta 1970-luvun lopulta lähtien toteutettu tiukka linja ja yksityisten vankiloiden perustaminen moninkertaistivat vankien määrän. Kaikkein korkeimmillaan se oli vuonna 2008, jolloin vangittuna oli 2,3 miljoonaa kansalaista.

Absoluuttisissa luvuissa kakkossijan saa Kiina 1,7 miljoonalla vangillaan, seuraavina ovat Brasilia (800 000), Intia ja Venäjä (molemmissa 500 000). Koko maailman vankimääräksi arvioidaan runsas 11 miljoonaa, mutta arvio on luultavasti alakanttiin. Jos laskuihin saataisiin myös esimerkiksi Kiinan, Eritrean, Indonesian, Myanmarin, Pohjois-Korean ja Somalian poliittiset vangit ja pidätyskeskuksiin hautautuneet, määrä nousisi yli 12 miljoonan.

Englanninkielinen versio