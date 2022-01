Keskeisenä perusteluna F-35-hävittäjälentokoneiden hankinnalle on esitetty, että Suomen puolustus tarvitsee tällaisen. Luin, että niihin asennetaan ilmasta maahan ammuttavat risteilyohjukset, joilla on kantomatkaa useita satoja kilometrejä. Koneiden pääaseeksi tulee vielä pitkän matkan ohjukset, joiden kantama on tuhat kilometriä.

Suomi on kuulemma ainoa Naton ulkopuolinen maa, joka saa nämä ilmatorjunnan vaikeasti havaittavat ohjukset. Samassa kirjoituksessa todetaan, että Suomi tarvitsee nämä ohjukset pelotteeksi juuri Venäjää vastaan. Suomi on ilmaissut myös halukkuutensa ostaa 2 000 kilon pommeja, ilmataisteluohjuksia ja keskikantaman ohjuksia.

Näille asehankinnoille yhtenä perusteluna mainitaan, että ne varmistavat yhteistoimintakyvyn Yhdysvaltain joukkojen kanssa. Herää kysymys, tarvitaanko tällaisia aseita Suomen puolustukseen.

Pikemminkin tulee mieleen, että osasta puolustusvoimia tehdään tässä yksikkö Yhdysvaltain maailmanlaajuiseen sotakoneistoon.

Jouko Parkkonen

Järvelä