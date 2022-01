Lehtikuva/Kenzo Tribouillard

Tammikuun alussa käynnistyneessä Afrikan mestaruusturnauksessa on edetty pudotuspelivaiheeseen saakka.

Puolivälieriin on edennyt joukko MM-kisoista tuttuja maita. Tätä kirjoitettaessa jatkoon ovat tiensä raivanneet isäntämaa Kamerunin ohella Marokko, Senegal ja Tunisia. Egyptin ja Norsunluurannikon titaanien taisto oli vielä pelaamatta lehden mennessä painoon.

Muutamia yllätyksiäkin on nähty. Eräs kisojen piristysruiskeista on epäilemättä ollut Komorit. Vajaan 800 000 asukkaan saarivaltio eteni alkulohkostaan sensaatiomaisesti jatkoon pudottaen kestomenestyjä Ghanan ulos, mutta ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Kamerun osoittautui niukasti paremmaksi.

Afrikan mestaruusturnausta on sanottu futiksen monipuolisimmaksi arvoturnaukseksi. Kisajoukkueissa on pelaajia peräti 390 seurajoukkueesta ja he harjoittavat jalkapalloilijan ammattiaan 69:n eri maan sarjoissa. Vertailun vuoksi vuoden 2018 MM-kisoissa pelaajia oli 57 eri maasta.

Komorien joukkueen suurin sankari, maalivahti Salim Ben Boina, on hyvä esimerkki turnauksen monimuotoisuudesta. Ben Boina on pelaillut Ranskan aladivareissa korkeimmillaan nelostasolla. Edelliset minuutit seurajoukkueessa löytyvät parin vuoden takaa FC Martiguesin riveistä.

Alkulohkon ottelussa Marokkoa vastaan Ben Boina torjui Sevillan Youssef En-Nesyrin rangaistuspotkun ja otti tukun muitakin loistopelastuksia. Hänet valittiin ansaitusti ottelun parhaaksi pelaajaksi. Alkulohkon viimeisessä ottelussa Ben Boina johdatti torjunnoillaan Komorit voittoon tähtipelaajia vilisseestä Ghanasta.

Tämän vuoden kisoissa on nähty myös runsas määrä erikoisia sattumuksia. Alkulohkon ottelussa Tunisia-Mali erotuomari Janny Sikazwe vihelsi ottelun päättyneeksi kaksi kertaa etuajassa ennen 90 minuutin täyttymistä. Lopulta ottelun päätöshetket määrättiin pelattavaksi puoli tuntia toisen loppuvihellyksen jälkeen. Tunisian pelaajat eivät kuitenkaan enää tulleet kentälle uudestaan ja ottelu päättyi Malin 1–0-voittoon. Molemmat joukkueet ovat yhä mukana turnauksessa.

Myös Komorien tarina sai erikoisen loppuhuipennuksen. Ben Boina loukkaantui ja joukkueen kaksi muuta maalivahtia sairastuivat koronaan, joten jatko-ottelussa Kamerunia vastaan maalille jouduttiin laittamaan vasen pakki Chaker Alhadhur. Kaiken kukkuraksi Komorit sai ottelussa punaisen kortin jo seitsemän minuutin pelin jälkeen.

Ennakoitujen murskajaisten sijasta Komorit roikkui ottelussa mukana päätöshetkille saakka. Porton Vincent Aboubakarin vietyä Kamerunin 2–0-johtoon homma näytti jo selvältä, mutta Komorit kavensi Youssouf M’Changaman kisojen komeimpiin maaleihin kuuluvalla vapaapotkuosumalla. Viimeisillä minuuteilla tasoituskin oli lähellä, mutta lopulta kisojen sydänten mestariksi nousseen joukkueen tie nousi pystyyn. Joukkueen pelaajilla riittää kuitenkin tarinoita kerrottavaksi seuraaville sukupolville.

Lauantain vakiokupongilta löytyy Englannin Mestaruussarjan ja Ykkösliigan pelejä pääsarjan huilatessa karmean otteluruuhkan keskellä. Kierroksen tolppina voidaan pitää kohteiden 1 ja 4 Fulhamia ja QPR:ää, jotka ovat molemmat vahvassa nousutahdissa. Joukkueet ovat korkealla myös kuntopuntarissa, joten molempiin kohteisiin merkiksi varma 1.

Kohde 3 vaatii tiuhempaa rastitusta. Vuosia Mestaruussarjan keskikastissa kyntänyt Blackburn on pelannut hienon kauden ja taistelee noususta Valioliigaan. Kotijoukkue Luton keikkuu myös kuntopuntarin kärkipäässä, joten kohteeseen kakkonen ykkösvarmistuksella.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 30.1. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2, 2(1), 1, 2(X), 1, 1(X), 1, 2, X(1), 2, X(2), X(1).