Antti Yrjönen

Vasemmiston Honkasalo: Israelin valtion ihmisoikeusloukkauksia on oltava mahdollisuus kritisoida.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on tyrmistynyt marraskuussa tekemänsä lakialoitteen saamasta palautteesta.

Honkasalon lakialoite siirtokunnissa tuotettujen tuotteiden maahantuontikiellosta on herättänyt kiivaita syytöksiä eräiden kansanedustajien toimesta. Tällä viikolla kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen syytti lakialoitetta tiistaina Verkkouutusissa antisemitistiseksi eli juutalaisvastaiseksi.

– Käsittämätöntä, että toinen kansanedustaja levittää näin asiattomia syytöksiä ja virheellistä tietoa lakialoitettani koskien, Honkasalo ihmettelee.

Siirtokuntien liiketoiminta tukee ihmisoikeusloukkauksia.

”Ihmisoikeuksien puolustamista”



Lakialoitteen tarkoituksena on kieltää laittomista siirtokunnista tulevien tuotteiden tuonti Suomeen.

– Tässä lakialoitteessa on kyse ihmisoikeuksien puolustamisesta. Juutalaisvastaisuus sen kaikissa muodoissa on tuomittavaa, Honkasalo painottaa.

Siirtokunnat, joita Israel on perustanut miehitetyille palestiinalaisalueille, ovat Honkasalon mielestä kiistaton esimerkki lakialoitteen tarkoittamista laittomista siirtokunnista. YK:n turvallisuusneuvosto, EU, Suomen hallitus ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) syyttäjä ovat todenneet, että siirtokunnat ovat laittomia. ICC aloitti keväällä 2021 tutkinnan sotarikoksista miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Siirtokunnat ovat tutkinnan painopisteenä.

Honkasalo huomauttaa, että lisäksi ihmisoikeusjärjestöt kuten Human Rights Watch ja Israelin merkittävin ihmisoikeusjärjestö B’Tselem ovat todenneet Israelin järjestelmän täyttävän apartheidin tunnusmerkit.

– Kannanotoista huolimatta Israel jatkaa koko ajan siirtokuntien laajentamista ja palestiinalaisten kotien tuhoamista. Tarvitaan konkreettisia toimia, joilla Israelin laittomat toimet saadaan lopetettua, Honkasalo toteaa.

Suomi on tuominnut

Myös Suomi on sekä kansallisesti että osana EU:ta toistuvasti tuominnut kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet, kuten Israelin siirtokuntarakentamisen.

Ulkoministeriön mukaan Israelin valtioalueen ja sen siirtokuntien välinen erottelu on huomioitu eri sopimuksissa EU:n, sen jäsenmaiden ja Israelin välillä. Esimerkiksi siirtokunnista peräisin olevien tai niissä valmistettujen tuotteiden osalta on voimassa tekninen järjestely, jonka perusteella siirtokunnissa valmistetut tuotteet eivät nauti tullietuuskohtelua toisin kuin Israelin valtioalueella valmistetut tuotteet.

Israelin miehittämiltä alueilta sekä Israelin siirtokunnista peräisin olevien elintarvikkeiden alkuperä on mainittava.

– Jo nyt Suomi ja EU on huomioinut siirtokuntatuotteiden erityisjärjestelyin, Honkasalo muistuttaa.

– Nykyiset toimet eivät kuitenkaan ole riittäviä. Esimerkiksi Human Rights Watch on todennut, että kaikki siirtokuntien liiketoiminta tukee ihmisoikeusloukkauksia. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on todennut, että koska siirtokunnat ovat laittomia, kansainvälinen oikeus velvoittaa valtioita kieltämään tuonti niistä. Lakialoite vain toteuttaisi kansainvälistä oikeuden vaatimusta.

Israel ei ole juutalaisuus

Kansanedusaja painottaa sitä, että lakialoite koskisi Israelin laittomia valtiollisia toimia.

– Näitä toimia kritisoitaessa nousee kuitenkin usein antisemitismi-kortti henkilöiltä, jotka eivät ole asiaan perehtyneet, hän sanoo.

– Väitteenä on, että Israelin toimien arvosteleminen on aina juutalaisvastaista. Viimeksi puhuessani mielenosoituksessa palestiinalaisten puolesta asiasta tehtiin tutkintapyyntö, jonka poliisi jätti tutkimatta. Poliisikin totesi, että Israelin valtio poliittisena toimijana ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä on juutalaisuudesta erillinen entiteetti. Tämän tulisi kansanedustajankin ymmärtää, huomauttaa Honkasalo.

Honkasalo kerää lakialoitteeseensa kansanedustajien allekirjoituksia helmikuun 1. päivään asti, minkä jälkeen aloite jätetään eduskunnan käsiteltäväksi.