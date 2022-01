Lehtikuva/Emmi Korhonen

Pääministeri Sanna Marin väläytti matalariskisten kulttuuri- ja urheilutilaisuuksien avaamista koronapassilla sekä ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista aiemmin arvioitua nopeammassa aikataulussa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sekä kansanedustajat Jussi Saramo ja Veronika Honkasalo vaativat tiistaina yhteiskunnan avaamista tiukoista koronarajoituksista. Samaan aikaan Tanska on luopumassa kaikista koronarajoituksista, kertoo Iltalehti tanskalaismedioita siteeraten.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan niin sanottuja matalan riskin tapahtumia ja liikuntatiloja koskevien rajoitusten aiheellisuus on arvioitava. Hänen mukaansa arviointi olisi erityisen ajankohtaista esimerkiksi teatterien, istumapaikallisten konserttien ja kuntosalien osalta.

Anderssonin korostaa, että pandemian hoidossa on arvioitava jatkuvasti rajoitusten oikeudenmukaisuutta ja oikeasuhtaisuutta.

– Matalariskisten kulttuuritapahtumien rajoituksista on luovuttava heti kun se on epidemiatilanteen näkökulmasta mahdollista. Ala on toiminut vastuullisesti läpi pandemian ja kehittänyt toimivat käytännöt tartuntariskien minimoimiseksi. Nyt päättäjien on tehtävä osansa, jotta kovia kokenut kulttuuriala pääsee jatkamaan toimintaansa ja työpaikkojen menetyksiltä vältytään, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan vastaavaa harkintaa on käytettävä myös matalan riskin liikuntatilojen osalta.

Rajoitusten tarpeellisuutta arvioitaessa on seurattava Anderssonin mukaan tarkalla silmällä sairaalahoidon kapasiteetin kehitystä. Mikäli kapasiteetti uhkaa ylittyä, on aikataulua arvioitava uudestaan.

– Oikeudenmukaisuus ja oikeasuhtaisuus on pidettävä kirkkaana johtotähtenä rajoitusten kokonaisuutta arvioitaessa. Epidemiatilanne on kuitenkin vielä vakava ja rajoituksista ei voida luopua kokonaan tai ilman tarkkaa harkintaa. Rokottautuminen on tehokkain tapa suojata sairaalahoidon kapasiteettia ja tehdä oma osansa rajoitustoimien mahdollisimman nopeaksi purkamiseksi, Andersson sanoo.

”Halukkaat rokotettu, suoja hyvä”



Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoi Facebookissa olleensa kaksi vuotta sitten tyytyväinen, että hallituksessa valittiin linja, joka on ollut Euroopan onnistuneimpia niin terveyden kuin kansantaloudenkin kannalta.

Nyt näkymä on hänen mielestään erilainen.

”Halukkaat on rokotettu ja rokotesuoja vakavaa omikronia vastaan on hyvä. Rokotusten ottaminen on hidastunut, eikä näköpiirissä ole uutta ratkaisua, joka muuttaisi tilannetta olennaisesti.”

Saramon mukaan edelleen on ollut tärkeää suojella kaikkia terveyspalveluiden tarvitsijoita turvaamalla terveydenhuollon kantokyky, mutta hoidon tarve saattaa kääntyä laskuun jo tällä viikolla. Rajoituksilla voidaan heikentää muun hyvinvoinnin lisäksi jopa terveyttäkin, jos matalan riskin liikuntaa- ja kulttuuria pidetään tarpeettomasti kiinni, Saramo kirjoittaa.

”Nyt on aika alkaa avata yhteiskuntaa. Se ei tarkoita paluuta vanhaan. Valmiutta nopeaan reagointiin pitää parantaa, esim. tuet on päätettävä samalla kertaa rajoitusten kanssa jos rajoituksiin pakko palata. Riskejä on yhä vältettävä ja itsekin aion jatkaa FFP2-maskin käyttöä.”

Honkasalo ”todella turhautunut”



Suomessa raportoitiin tänään 7 009 uutta koronatartuntaa ja 37 koronakuolemaa. Tartuntaluvut eivät enää vastaa todellista tilannetta.

Veronika Honkasalo kirjoitti olevansa todella turhautunut ”kulttuuri- ja taidekenttää koskevaan kokonaissulkuun, josta ei näytä olevan ulospääsyä”.

Honsalon mukaan kaikkien koronatoimien tulee täyttää välttämättömyyden, tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtaisuuden kriteerit, ”mutta kulttuuri- ja taidekentän suhteen näillä kriteereillä ei kuitenkaan tunnu olevan yhtä merkittävää painoarvoa kuin muilla yhteiskunnan sektoreilla.”

Kategorinen sulku aiheuttaa kohtuuttomasti hallaa kulttuuri- ja taidekentälle.

”Avaamista on harkittava ja tarjottava koko kentälle myös ulospääsysuunnitelma niin että kevään, kesän ja syksyn tapahtumia olisi mahdollista ennakoida ja suunnitella. Tämän lisäksi on tietenkin täysin selvää, että kulttuurikenttä tarvitsee tukitoimia rajoitusten vaikutuksista selviämiseen”, Honkasalo vaatii.

Hänen mukaansa muissa pohjoismaissa kulttuuri- ja taidekenttä pyörii, vaikkakin vajaalla kapasiteetilla.

Tanskan pääministerin Mette Fredriksenin odotaan kertovan huomenna keskiviikkona kaikkien koronarajoitusten poistamisesta kuunvaihtessa. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Jyllands-Postenin mukaan Tanskan tartuntatautikomissio ei enää luokittele COVID-19-tautia yleisvaaralliseksi taudiksi.

Tanskassa koronatartuntojen määrä ei ole laskenut merkittävästi ja sairaahoidossa olevia on ennätysmäärä, mutta tehohoitoa vaativien potilaiden määrä on laskussa.

Tiistaina iltapäivällä pääministeri Sanna Marin twiittasi, että hallitus tulee arvioimaan rajoitustoimien välttämättömyyttä suhteessa tautitilanteen kehitykseen.

”Matalariskisten kulttuuri- ja urheilutilaisuuksien avaamista koronapassilla sekä ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista on harkittava aiemmin arvioitua nopeammassa aikataulussa.”

”Jo aiemmin on sovittu, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevista suosituksista sekä korkeakoulujen etäopetussuosituksesta luovutaan tammikuun lopussa”, Marin jatkoi.

Uutista on täydennetty Sanna Marinilla 25.1. kello 15.47.