Tuoreella valtuutetulla on jo ensimmäinen aloite mielessä.

Pohjois-Pohjanmaalla sunnuntain sote-vaaleissa vasemmistoliiton yllättäjä, ainakin omasta mielestään, on sairaanhoitaja Olli Kohonen, 41. Hän on listan kakkonen 1 100 äänellä heti pitkän linjan poliitikon ja sote-asiantuntijan Anne Huotarin jälkeen.

– Hämmentävää, hän kuvailee tunnelmiaan.

– En voinut kuvitella saavani niin paljon ääniä, että olisin meidän listallamme noin kärjessä. Ajattelin, että jos asiat menevät mukavasti, voi tulla paikka aluevaltuustoon. Mutta että voitin äänissä monta kansanedustajaakin! On semmoinen olo kuin olisi klapilla lyöty päähän.

"Aion viedä valtuustoon sote-alan ammattilaisten näkemyksiä".

Hän arvelee osan äänistä kulkeutuneen omaksi ja Huotarin hyväksi sen vuoksi, että vasemmistoliiton kansanedustajat Katja Hänninen ja Hanna Sarkkinen eivät olleet ehdokkaina.

Pudotustsa puolueelle

Pohjois-Pohjanmaalla vasemmistoliitolla ei kuitenkaan mennyt yhtä hyvin kuin aiemmissa vaaleissa. Nyt se oli viidenneksi suurin puolue 10,3 prosentin kannatuksella. Pohjois-Pohjanmaan piirin alueella kuntavaalikannatus oli eksäkuun vaaleissa 11,2 proenttia.

– Ymmärrän kansanedustajiemme perustelut pois jäämiselle, mutta kun muilla ykkösnimet olivat ehdolla, se näkyi meidän tuloksessa, Kohonen arvioi.

Hän kuitenkin pitää tulosta kohtuullisena.

– Kyseessä olivat kuitenkin uudet vaalit, hän toteaa.

Kohonen arvelee sillä olleen jonkin verran vaikutusta vaalitulokseen, että hän on sairaanhoitaja.

– Varmaa on tullut aika paljonkin verran kollegaääniä. Tuoreessa ryhmässämme on muutenkin vankka sote-alan osaaminen: Huotari on sosiaalialan ammattilainen, Outi Einistö on lääkäri, samoin uusi nimi, Katja Tuliniemi.

Ensimmäinen aloite mielessä

Aluevaltuustossa Kohonen lupaa laittaa itsensä likoon. Hän aikoo paneutua erityisesti mielenterveyspalvelujen nostamiseen esiin. Se on hänelle tuttua myös työn kautta, sillä hän työskentelee Oulun yliopistollisessa sairaalassa psykiatrisella osastolla.

– Mielessä olisi tehdä ensimmäisenä valtuustoaloite siitä, että koko hyvinvointialueella tehtäisiin päätösten mielenterveysvaikutusten arviointi, hän sanoo.

Hän on tehnyt vastaavan aloitteen Oulussa, jossa toimii kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna.

– Lisäksi aion viedä valtuustoon sote-alan ammattilaisten näkemyksiä ja toiveita, hän sanoo.

Pohjois-Pohjanmaalla suurin puolue on erityisesti keskusta.

– Sillä on omat kommenvenkkinsä, mutta sekin puolustaa lähipalveluja. Toivon, että tässä asiassa voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä.

Hoitajille apua

Sote-vaalien kampanjointia hallitsi paljolti keskustelu hoitajapulasta. Kohosella on yksi lääke hoitoalan työhyvinvoinnin lisäämiseen.

– Yhtenä konkreettisena korjauksena voisi hyvinvointialueella ottaa käyttöön yhteisöllisen työvuorosuunnittelun, hän ehdottaa.

– Se on käytössä esimerkiksi Oulussa. Lisäksi esimerkiksi minulla on kokemuksia siitä työpaikaltani ja se toimii mielestäni hyvin: Hoitajat itse suunnittelevat työvuorolistansa. Se vaatii aina sovittelua, mutta siinä voi paljon ennustettavammin suunnitella oman ajankäyttönsä. Nykyisin työvuorolistat sisältävät yllätyksiä enää harvoin, kun voi itse esittää, mitä työvuoroja haluaa. Tämä on yksi konkreettinen juttu, kun puhutaan jaksamisen lisäämisestä.