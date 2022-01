Lehtikuva/Emmi Korhonen

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen vastasi uhkauksilla.

Peli kovenee Paperiliiton ja Sähköliiton työtaistelussa UPM:n tehtailla. AKT aloitti tänä aamuna kello 6 tukitoimet saartona Suomen satamissa. Saarron aikana ahtaajat eivät käsittele UPM:n paperia ja sellua.

Paperiliitto on ollut lakossa vuoden alusta asti. Viime viikolla lakkoa jatkettiin kahdella viikolla 19. helmikuuta saakka, jos työehtosopimusta ei siihen mennessä synny. UPM on ilmoittanut aloittavansa neuvottelut vain, jos ne käydään liiketoimintakohtaisesti ja heidän ehdoillaan. Muiden metsäyhtiöiden kanssa Paperiliitolla on yrityskohtaiset sopimukset.

AKT katsoo, että UPM:n kieltäytyminen konsernikohtaisesta työehtosopimusneuvottelusta on enemmän ideologinen kuin työmarkkinoiden toimivuutta tukeva ratkaisu. Sen päämääränä on ammattiliittojen syrjäyttämien sopimustoiminnasta ja siirtyminen työnantajien saneluun.

– Muuta taustaa vasten on vaikea ymmärtää, miksi sopiminen UPM:n johdolle on niin vaikeata samalla kun monilla muilla aloilla sopimus on saatu aikaiseksi, sanoi AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko saarrosta ilmoittaessaan.

Kokko muistutti, että Suomi on useissa kansainvälisissä vertailuissa valittu yritystoiminnan kannalta yhdeksi maailman parhaista maista.

ILMOITUS

– Menestyksen taustalla on isona tekijänä ollut yhteiskunnallinen vakaus ja työrauha. Siihen on erityisesti vaikuttanut ammattiliittojen ja työnantajaliittojen sitoutuminen työehtosopimustoimintaan.

AKT:n osalta aamulla alkaneissa tukitoimissa kysymys on ennen kaikkea työntekijöiden oikeudesta järjestäytyä ammattiliittoon ja sitä kautta puolustaa etujaan.

– Sellaisissa maissa, missä ammattiliitot ovat heikkoja, ei yleensä voi puhua hyvinvointiyhteiskunnasta, tai edes ihmisoikeuksista.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen vastasi lakon ja AKT:n saarron vaikuttavan eniten paperiliiketoiminnan henkilöstön tulevaisuuteen.

”UPM Suomi visio 2030, jossa tehtaiden tulevaisuudesta olimme valmiita sopimaan, muuttuu nopeasti suunnitelman teoksi, jossa kipeät kustannussäästöt ja järjestelyt tulevat väistämättömiksi”, Pesonen esitti Twitterissä peitellyn uhkauksen tehtaiden sulkemisesta.