Antti Yrjönen

Vasemmistoliitto sai 8,8 prosenttia ennakkoäänistä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson oli erittäin tyytyväinen vasemmistoliiton tulokseen, kun sote-vaalien ensimmäisten ennakkoäänten tulos kerrottiin. Vasemmistoliitto sai niistä 8,8 prosenttia.

– Tuo näyttää ihan hyvältä. Olemme tulleet eteenpäin kuntavaalien tuloksesta, Andersson sanoi vasemmistoliiton vaalitilaisuudessa.

Vasemmistoliiton tulos heikkenee perinteisesti vaalipäivänä.

– Vaikka vähän tulisimme alas, näyttää silti, että menisimme eteenpäin kuntavaalien tuloksesta, Andersson sanoi.

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Saramo sanoi tulosta jopa paremmaksi kuin hän odotti. Hän huomautti, että se olisi 1,6 prosenttiyksikköä kuntavaaleja parempi.

ILMOITUS

– Kun kyse on ensimmäisistä vaaleista, kukaan ei tiedä, miten tulos käyttäytyy. Jos se tulee normaaliin tapaan alas, olisi meille silti tulossa prosentin voitto kuntavaaleista, Saramo sanoi.

Saramo oli itse ehdolla Vantaa-Keravan valtuustoon ja Li Andersson Varsinais-Suomessa. Molemmat ovat menossa läpi.

Kokoomus johtaa

Ennakkoäänien jälkeen kokoomus on ykkönen 21,5 prosentin tuloksella. Kakkosena on sosiaalidemokraatit 20,9 prosentilla. Kolmantena on perinteisesti ennakkoäänissä hyvin vahva keskusta, joka sai ennakkoäänistä 20,4 prosenttia.

Perussuomalaiset oli neljänneksi suosituin 9,8 prosentin saaliilla. Vasemmistoliitto oli viides 8,8 prosentilla. Vihreät sai ennakkoäänistä vain 6,9 prosenttia.