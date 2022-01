Realismi on hänen taustallaan itsestäänselvyys ja ote siihen vankka.

Pitkän poliisiuran tehnyt Kale Puonti aloitti Pasilan myrkky -sarjansa kaksi vuotta sitten, ja Aribo on jo sen neljäs osa. Tuotteliaisuus ei ole tarkoittanut laadusta tinkimistä. Puonti kertoo jokaisessa kirjassaan huumekaupasta ja muusta järjestäytyneestä rikollisuudesta eri tekijöiden tasolta ja näkökulmasta. Realismi on hänen taustallaan itsestäänselvyys ja ote siihen vankka.

Aribossa Puonti laajentaa näkökulmaa huumekaupasta ihmiskauppaan ja rakkauspetoksiin, joita nigerialainen Musta kirves -rikollisjärjestö on siirtynyt harjoittamaan myös Helsinkiin. Samuel Aribo on liigan työmies, joka hoitelee sen bisneksiä toiseksi alimmalla portaalla voidakseen lähettää rahaa perheelleen kotimaahan.

Alimmalla tasolla ovat Tukholmasta Helsinkiin pakotetut prostituoidut, jotka tekevät keikkaa kuukauden verran ja sitten heidät vaihdetaan toisiin. Jokainen on ”velkaa” matkalipuista ja asunnosta 5 000 euroa. Vasta sen jälkeen he alkavat tienata itselleenkin.

Kokonaisuuden jäljille pääsee sattumalta it-asiantuntija Pekko Aalto alkaessaan selvittää äitiinsä kohdistunutta romanssihuijausta. Tämä on hävittänyt rahansa ”Afganistanissa palvelevalle komealle amerikkalaisupseerille”. Tietotekniikkaosaamisellaan Aalto tekee vastaiskun ja makoisan koston, minkä seuraaminen läpäisee dekkarin.

Puonti kirjoittaa lyhyitä kappaleita, toteavia lauseita ja äärimmäisen ohuita henkilökuvia. Ainoa poliisi, jolla on edes hieman persoonaa, on veteraaniosastoon kuuluva joviaali ja sääntöjen suhteen suurpiirteinen rikosylikonstaapeli Kalle Pesonen. Hän onkin jatkuvassa hankauksessa poliisin nykyjohdon kanssa.

Näin pelkistetyistä aineksista voisi syntyä tylsä stoori, mutta kaikki neljä Puontin dekkaria ovat kaikkea muuta. Jollain ihmeellisellä otteella häneltä tulee mukaansa tempaavaa tekstiä, jota ei malttaisi jättää kesken ennen viimeistä pistettä. Asiantuntevuus on tietysti iso plussa, mutta ei ainoa.

Aribo on karu kertomus siitä, mitä tapahtuu juuri nyt, mutta jonka näkevät vain poliisi ja muut viranomaiset. Suomeen pakotetut nigerialaisnaiset ovat rikollisliigan armoilla, mutta heitä vaanivat myös ryöstäjät. Tästä syntyy kirjan huipentava panttivankidraama.

Kale Puonti on kärkimiehiä realistisen poliisiromaanin uudessa aallossa, jossa lähdettiin liikkeelle monilla tahoilla samaan aikaan pari vuotta sitten. Muillakin tekijöillä on poliisitausta. Ilmeinen esikuva heillä on Matti-Yrjänä Joensuu, mutta Puonti on Jarkko Sipilän linjoilla siinä, että pysytään tiukasti asiassa ja päähenkilöt ovat vain persoonattomia nimiä.

Näillekin kirjoille on paikkansa, mutta onneksi toiset dekkaristit luottavat enemmän henkilövetoisuuteen.

Kale Puonti: Aribo. 287 sivua, Bazar.