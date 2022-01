Lehtikuva/Anatolii Stepanov

Kaikki Uusiksi -podcastissa keskustellaan tällä viikolla sodasta ja rauhasta, sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja turvallisuuspolitiikasta.

Mikä on Suomen paikka maailman turvallisuuspoliittisessa virityksessä? Kuinka paljon KU:n päätoimittaja Jussi Virkkusta ja politiikan toimittaja Toivo Haimia natottaa? Miksi pääministeri Sanna Marinin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön turvallisuuspoliittisia puheita käsitellään eri tavoin? Näitä ja muita kysymyksiä käsitellään perinpohjaisesti Kaikki Uusiksi -podcastin uusimmassa jaksossa.

Maailmanpoliittinen tilanne Euroopassa on kiristynyt äärimmilleen vuosikausiin. Ukrainan itäosisssa vuodesta 2014 jatkunut sota on vaarassa saada uusia kierroksia, kun Vladimir Putinin johtama Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajalle taistelujoukkoja ja raskasta kalustoa. Venäjä valmistautuu sotaan Ukrainaa vastaan, tai ainakin se haluaa meidän uskovan, että se valmistautuu sotaan. Kaikki Uusiksi -podcastin viikon jaksossa Jussi Virkkunen ja Toivo Haimi perkaavat suomalaista turvallisuuspoliittista keskustelua, Suomen Nato-optiota ja Euroopan heikentynyttä turvallisuustilannetta.

Kuuntele jakso Spotifystä:

Kaikki Uusiksi on KU:n kerran viikossa ilmestyvä uutispodcast, jossa ruoditaan yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, kulttuuria, politiikkaa ja muuta elämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella. Podcastia juontavat päätoimittaja Jussi Virkkunen sekä politiikan toimittaja Toivo Haimi.