Jarmo Lintunen

Tammikuussa 2002 vasemmistoliiton puoluesihteeri Aulis Ruuth kantoi huolta vuoden kuluttua pidettävien eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta. Vuoden 1999 vaaleissa äänestysprosentti oli vain 68,3.

Ruuthin mukaan kyse saattoi olla siitä, ettei demokratiaa osata enää arvostaa.

– Minulle esimerkiksi opetettiin pikkupoikana ensimmäisenä, että äänestäminen on oikeus ja sillä lailla voidaan vaikuttaa Suomen asioihin. Vasta seuraavaksi sanottiin, että parhaiten vaikutetaan äänestämällä SKDL:oa.

– Nyt näytetään ajattelevan, että käyn äänestämässä, jos siitä on minulle etua. Mutta äänestämistä kaikkein tärkeimpänä demokratian toteutumisen muotona ei tuoda esille.

Ruuth myönsi KU:n haastattelussa, että vastuu on puolueiden. Poliitikkojen varovaisuus on johtanut siihen, että politiikasta on tullut virkamiesmäistä. Hän itsekin hioi kannanottojaan niin, että lopulta jäljelle jäi turhan pyöreäksi siloiteltua tekstiä.