Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Poliiseilla on muita virkamiehiä korostetumpi käyttäytymisvelvollisuus, joka ulottuu myös vapaa-ajalle.”

Helsingin poliisilaitos tiedotti torstaina irtisanoneensa kolme poliisia äärioikeistolaiseen ideologiaan liittyvässä tapauksessa. Kaksi poliisia irtisanottiin viime vuonna ja yksi tällä viikolla äärioikeistolaiseen ideologiaan liittyvässä kokonaisuudessa.

Lisäksi Helsingin poliisilaitos antoi varoituksen vartijalle.

Asian selvittäminen alkoi kesällä 2020, kun keskusrikospoliisissa käynnissä olleen toisen rikostutkinnan yhteydessä tuli ilmi ryhmä, jota oli syytä epäillä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Ryhmän jäseniä yhdisti myötämielinen suhtautuminen äärioikeistolaiseen ideologiaan. Sen epäiltiin varustautuvan, harjoittelevan ja rekrytoivan henkilöitä toimintaansa, ja myös suunnittelevan tekoja, jotka ovat toisen henkilön henkeen tai terveyteen kohdistuvia.

Virkamiesoikeudellisten toimenpiteiden kohteina olleista rikostutkintayksikössä työskennellyttä vanhempaa rikoskonstaapelia epäiltiin viestittelyn vuoksi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Helsingin poliisilaitos irtisanoi poliisin vuonna 2021, koska poliisilaitos piti häntä soveltumattomana tehtäväänsä.

Hälytys- ja valvontayksikössä työskennellyttä ylikonstaapelia epäiltiin viestittelyn vuoksi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Helsingin poliisilaitos irtisanoi henkilön vuonna 2021, koska poliisilaitos piti häntä soveltumattomana tehtäväänsä.

ILMOITUS

Hälytys- ja valvontayksikössä työskennellyttä ylikonstaapelia ei esiselvityksen jälkeen epäilty rikoksista. Hän kävi kuitenkin irtisanotun hälytys- ja valvontayksikön ylikonstaapelin kanssa vuosien ajan keskustelua, jonka sisältö ei ole poliisin arvojen mukaista. Helsingin poliisilaitos irtisanoi henkilön tiistaina, koska poliisilaitos piti häntä soveltumattomana tehtäväänsä.

Helsingin poliisi perustelee irtisanomisia sillä, että poliisin on ansaittava kansalaisten luottamus teoilla. Kaiken poliisin toiminnan on oltava lainmukaista, yhteiskunnan arvoja vastaavaa ja eettisesti kestävää. Poliiseilla on muita virkamiehiä korostetumpi käyttäytymisvelvollisuus, joka ulottuu myös vapaa-ajalle.

Poliisilain mukaan poliisin on kunnioitettava perus- ja ihmisoikeuksia. Lisäksi poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä yhdenvertaista kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen.