Perussuomalaisten kannatus romahti edellisestä kyselystä.

Ylen torstaina julkistama aluevaaligallup ennakoi yllätyksellistä vaali-iltaa sunnuntaiksi. Vaalien erityisluonne suosii erityisesti keskustaa ja painaa vihreitä verrattuna kaikkiin viimeaikaisiin eduskuntavaaleja koskeviin mielipidemittauksiin.

Aluevaaleissa äänestetään 21 hyvinvointialueella, mutta ei Helsingissä, missä kaupunginvaltuusto korvaa muiden alueiden aluevaltuustot. Myös vaalipiirit ovat erilaiset kuin missään muissa vaaleissa.

Ylen kyselyn suurin uutinen on keskustan kannatuksen 2,4 prosenttiyksikön pomppu 17,7 prosenttiin. Ylen viimeisimpään eduskuntavaalikyselyyn verrattuna keskustan kannatus on yli viisi prosenttiyksikköä korkeammalla. Kyselyt eivät tietenkään ole sinänsä vertailukelpoisia.

17,7 prosentilla keskusta joka tapauksessa haastaa SDP:n aluevaalien toiseksi suurimman puolueen asemasta. SDP:n kannatus on tasan 18 prosenttia, suunnilleen sillä tasolla, millä se on muissakin mittauksissa.

Näillä lukemilla keskusta ottaisi joka tapauksessa tärkeän psykologisen voiton, sillä bensan hinnalla kampanjoiva perussuomalaiset on jäämässä kirkkaasti taakse. Sen kannatus on 14,3 prosenttia. Puheenjohtaja Riikka Purran vaisut esiintymiset ja puolueen keskittyminen aluevaaleihin kuulumattomiin asioihin sulatti Ylen edelliseen mittaukseen verrattuna kannatuksesta 3,3 prosenttiyksikköä.

Aluevaalien suurimmaksi puolueeksi on nousemassa kokoomus, joka näyttää karanneen muilta. Sen kuntavaaleista alkanut noste kestää ja kannatus on nyt 22,4 prosenttia.

Keskikastissa vasemmistoliitto kasvatti hieman etumatkaansa vihreisiin, mutta yksi ei muutu: puolueen kannatus on aina 8 prosenttia, koski mielipidemittaus mitä vaalia tahansa. Nyt tarkka luku on 8,1 prosenttia, joka on täsmälleen sama kuin Ylen edellisessä aluevaaligallupissa ja 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin Ylen tammikuun alun eduskuntavaalikyselyssä.

Vihreiden alamäki on ollut kova nykyisen puoluejohdon aikana ja nyt tuli uusi pohjalukema 7,4 prosenttia. Eduskuntavaalimittauksissa puolueen kannatus on ollut 10 prosentin luokkaa, kun se Ville Niinistön kauden jälkeen kävi enimmillään lähes 18 prosentissa.

Muista puolueista RKP on onnistunut kampanjassaan hyvin. Sen kannatus on puolueelle epätavallisen suuri 5 prosenttia. Se oli tässä kyselyssä keskustan jälkeen toiseksi suurin nousija.