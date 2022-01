Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Jalalla pelattavien pallopelien ystävät pääsevät aistimaan arvokisahuumaa kaikilla mausteilla myös alkaneena vuonna.

Vuoden 2022 kotimaisena futishuipentumana voidaan pitää Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen esiintymistä kesän EM-lopputurnauksessa Englannissa, mutta kisavuosi potkaistaan käyntiin jo ensi viikolla, kun futsalin EM-kilpailut käynnistyvät Amsterdamissa ja Groningenissa.

Kisahistorian menestynein joukkue on futsalin suurvalta Espanja peräti seitsemällä mestaruudellaan. Maa on ollut mitaleilla jokaisessa EM-turnauksessa, joita on pelattu yhteensä 11.

Espanja on tälläkin kertaa suurimpia mestarisuosikkeja turnauksessa, mutta sen kone on yskinyt viime vuosina arvokisoissa. Kaksissa edellisissä MM-kisoissa matka pysähtyi jo puolivälierävaiheessa. Joukkueesta löytyy kuitenkin edelleen taitoa ja tulivoimaa.

Espanjan suurimpina haastajina voidaan pitää viime vuonna maailmanmestaruuden voittanutta Portugalia sekä Italiaa. Kisojen mustaksi hevoseksi on povattu Venäjää, joka on sijoittunut EM-kisoissa yhdeksän kertaa kolmen parhaan joukkoon.

Suomi pelaa kisojen B-lohkossa Italian, Kazakstanin ja Slovenian kanssa. Vastustajista jo karsintavaiheessa kohdattu kaksinkertainen Euroopan mestari Italia on kova haaste, mutta nouseva futsalmahti Kazakstan lienee Suomelle korkein vuori kiivettäväksi. Joukkue sijoittui viime vuoden MM-turnauksessa neljänneksi ja nappasi pronssia vuoden 2016 EM-kisoista.

Suomen joukkue kisoihin julkaistiin viime viikolla. Päävalmentaja Mico Martic nimesi ryhmäänsä kaksi maalivahtia ja 12 kenttäpelaajaa sekä neljä varamiestä. Nimetty joukkue ei sisällä suuria yllätyksiä. Se muodostuu Suomen kisoihin pitkän projektin päätteeksi hilanneesta kokeneesta runkoryhmästä höystettynä muutamalla tulevaisuuden nimellä.

”Meillä on kokenut joukkue ja tämä on juuri se joukkue, jonka halusin. Toivoin, että kaikki pelaajat olisivat käytettävissä ja iloinen, että näin myös tapahtui. Mielestäni meillä on paras mahdollinen joukkue kasassa,” kommentoi Martic valintojaan Palloliiton tiedotteessa.

Suomen menestys futsalissa on perustunut tiiviiseen joukkuepelaamiseen taitavampia yksilöitä sisältäviä vastustajien ryhmitelmiä vastaan sekä onnistumisiin taktisella puolella. Kisoissa kannattaa seurata esimerkiksi Suomen prässäämistä niissä tilanteissa, kun pallo on syvällä vastustajan alueella.

Kisakuume on ollut nousussa pahentuneesta koronatilanteesta huolimatta ja Suomesta on ostettu kisoihin toiseksi eniten lippuja heti järjestäjämaa Hollannin jälkeen. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä selvillä, pääseekö yleisö paikan päälle seuraamaan otteluita. Kisat on tarkoitus pelata joka tapauksessa suunnitellun aikataulun mukaisesti – oli paikalla katsojia tai ei.

Vakiokupongilla palataan Englannin Valioliigan ja Mestaruussarjan pariin. Liigakohteista mielenkiintoisimmat parit löytyvät kohteista 2 ja 5. Saudirahoilla vaurastunut sekä Kieran Trippierillä ja Chris Woodilla vahvistunut Newcastle kohtaa kotonaan Watfordin. Newcastle tippui cupista hävittyään kotonaan Cambridgelle ja tulee varmasti otteluun ärsytettynä. Kohteeseen kotivoitto, joka kuitenkin varmistetaan kakkosella.

Kohteessa 5 Philippe Coutinholla vahvistunut Aston Villa saa vieraakseen tuuliajolla ajelehtivan Manchester Unitedin. Vieraiden paketti on sekaisin, joten peliprosentit puoltavat kohteeseen kotivoittoa.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 16.1. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: X(2), 1(2), 2, 1, 1, 1, 1, X(2), 1(2), 1, X(2), 1, 1(X).