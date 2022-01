Lehtikuva/Vesa Moilanen

Näissä vaaleissa on kyse samasta asiasta kuin politiikassa usein: Et ymmärrä, kun et ole ottanut selvää

Vaalit tulevat. Oletko valmis? Et kuulemma ole, kun et tiedä, mistä sote-vaaleissa on kyse. Mediakaan ei vaivaudu kertomaan.

Me kuitenkin Kansan Uutisissa yritämme osaltamme selventää asiaa. Kirjoitamme järjestelmällisesti sote-vaaleista, emme aluevaaleista, jotta sinäkin saisit tietää, että kyse on sosiaali- ja terveyspalveluista ynnä pelastuspalveluista. Kyse on siitä, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja ja lisäksi pelastuspalveluita kansalaiset jatkossa saavat. Kyse on myös siitä, mistä niitä palveluja saa.

Ikävä kyllä näissä vaaleissa on kyse samasta asiasta kuin politiikassa usein: et ymmärrä, kun et ole ottanut selvää. Ja koska naapurin Penakaan ei ymmärrä, ei näitä asioita voi ymmärtää. Liian sekavaa.

Mutta kun et tiedä, mistä vaaleissa on kyse, et äänestäkään. Sen kuitenkin tiedät, että sote-uudistus menee perseelleen. Sen lisäksi, että äänestysaktiivisuus uhkaa näissä vaaleissa jäädä ennätyksellisen alhaiseksi, on usko sote-palvelujen paranemiseen heikkoa. Viime viikolla julkistettu KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimus kertoi, että vain joka kymmenes kyselyyn vastannut uskoo sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuuden ja laadun paranevan kotikunnassaan, kun uudet hyvinvointialueet alkavat toimia.

Kansalaisten mielipiteet jakaa lähinnä se, säilyvätkö palvelut ennallaan vai heikkenevätkö ne.

Eniten huolissaan ollaan terveyspalveluista. Kaksi viidestä arvioi sekä niiden saatavuuden että laadun heikkenevän. Joka kolmas uskoo, että muutoksia ei tapahdu, ja tosiaan vain joka kymmenes uskoo palvelujen parantumiseen nykyisestä.

Sekä kaupungeissa että maalla ollaan jokseenkin vakuuttuneita, että terveyspalvelujen saatavuus ja laatu heikkenevät nykyisestä. Näkemykset ovat pessimistisiä myös kysyttäessä sosiaalipalvelujen kehityksestä kotikunnassa.

Mutta jotain hyvääkin: pelastuspalvelujen osalta arviot ovat muita hieman myönteisemmät.

Samaa viestiä kertovat monet vasemmistoliiton ehdokkaat kampanjoinnin aikana tapaamistaan äänestäjistä. Jollekin äänestäjä on jopa sanonut, ettei äänestä, koska ei pidä uudistuksesta eikä se koske häntä mitenkään.

Juuri nyt ei kannata luovuttaa sote-palvelujen suhteen, sillä näillä vaaleilla luodaan pohja sille, millaisia palveluja jatkossa saamme.

Mutta kyllähän se koskee. Juuri sosiaali- ja terveyspalvelut koskevat kaikkia Suomessa asuvia ihmisiä. Palvelut koskevat jopa niitä, jotka ovat terveitä ja hyvässä taloudellisessa asemassa. Juuri nyt ei kannata luovuttaa sote-palvelujen suhteen, sillä näillä vaaleilla luodaan pohja sille, millaisia palveluja jatkossa saamme. Sote-palveluthan eivät tule taivaasta tiputettuina, vaan niistä päättävät ihmiset.

Sinä valitset, keitä he ovat. Kannattaa valita joku sellainen, joka puhuu niistä asioista, joista valitut aikanaan päättävät eli sote- ja pelastuspalveluista. Näissä vaaleissa ei päätetä maahanmuutosta tai Nato-jäsenyydestä.

