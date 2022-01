Lehtikuva/Jussi Nukari

”Työttömyysturvaan perustuvasta mallista on päästävä eroon, sillä siinä siirtyy vastuu koko yhteiskuntaa koskevasta kriisistä satunnaisten ammattiryhmien työntekijöiden piikkiin.”

Hallitus pohtii anniskeluravintoloiden sulkemista määräajaksi kokonaan perjantaina. Eilen tulivat voimaan rajoitukset, joilla kaikki ravintolat menevät kiinni kello 18.

PAMIn puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen vaatii ravintolatyöntekijöiden ansionmenetyksiä korvattaviksi kokonaisuudessaan. Iso joukko työntekijöitä uhkaa jäädä työttömäksi.

Ravintolarajoitukset ovat iskeneet kovaa alan työntekijöihin. PAMin maaliskuussa 2021 tekemän jäsenkyselyssä siihen vastanneista työntekijöistä hiukan vajaa puolet oli työttömänä tai lomautettuna. Töissä olleista 73 prosenttia oli ollut työttömänä tai lomautettuna vuoden 2020 alun jälkeen. Vastanneista 84 prosenttia sanoi, että korona on heikentänyt toimeentuloa.

Marraskuun 2021 jäsenkyselyssä luvut olivat vielä suuremmat. Lisäksi 78 prosenttia kertoi taloudellisista vaikeuksista. Yli 20 prosentilla ne olivat suuria.

Nyt Rönni-Sällinen ennakoi tilanteen synkkenevän entisestään nyt, ”kun ravintolarajoituksia ollaan kohtuuttomasti laajentamassa”.

– Edessä on suuri lomautusaalto. Nyt työntekijöille on korvattava heidän ansionmenetyksensä kokonaisuudessaan, sillä he ovat syyttömiä tilanteeseensa.

Yrityksille miljardi, työntekijöille sosiaaliturvaa

Yritysten menetyksiä on korvattu tähän mennessä yli miljardilla eurolla. Ne ovat pitäneet yrityksiä pinnalla ja tukeneet siten työpaikkojen säilymistä.

Suoraan rajoituksista kärsineille ravintola-alan työntekijöille ei vielä ole kuitenkaan rakennettu yhtäkään pakettia, PAM huomauttaa. Heidän tilanteensa hoitamisessa on luotettu sosiaaliturvaan, joka on rakennettu elämään kuuluvien tavanomaisten riskien varalle. On riski sairastua, joutua tapaturmaan, jäädä työttömäksi. Jos riski toteutuu, sosiaaliturva kantaa.

– Globaali pandemia ei kuulu näiden normaalielämän riskien piiriin. Systeemi ei toimi, jos riskitilanne jää päälle. Työttömyysturva on väärä väline tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole mitään tosiasiallista mahdollisuutta hakea töitä, kun koko toimiala suljetaan. Sen ovat kokeneet rajoitusten kohteiksi jääneiden alojen työntekijät. Heidän taloutensa ei kestä sitä, sanoo Rönni-Sällinen.

Keskipalkka 2 000 euroa



Matalapalkkaiselle työntekijälle työttömyyden aiheuttama romahdus tuloissa on merkittävä. Ravintola-alan kokoaikaisen työntekijän 2 000 euron keskipalkasta ansioturva on noin 1 300 euroa. Verojen jälkeen siitä jää käteen noin 1 000 euroa.

Marraskuussa taloudellisista vaikeuksista selviytymiseen puolet (52%) ravintolatyöntekijöistä kertoi käyttäneensä säästöjään. Lisäksi läheiset tukivat (37%), omaisuutta saattoi myydä (13%) ja nostaa lainaa tai pikavippejä (12%). Toimeentulotukea oli saanut 13 prosenttia.

Rönni-Sällisen mukaan akuutti tilanne vaatiikin uusia toimia. PAM vaatii uutta tukimallia, jolla korvataan toimeentulomenetykset täysimääräisesti niille, jotka lomautetaan tai jäävät työttömiksi uusien koronarajoitusten vuoksi.

– Tällainen ad hoc -malli voisi toimia alkuna tuleviin kriiseihin varautumisessa. Työttömyysturvaan perustuvasta mallista on päästävä eroon, sillä siinä siirtyy vastuu koko yhteiskuntaa koskevasta kriisistä satunnaisten ammattiryhmien työntekijöiden piikkiin. Ravintolatyöntekijöiden osalta se piikki on nyt kiinni, sillä kate on loppu.

Lisäksi PAM vaatii, että työttömyysturvan viiden päivän omavastuusta olisi luovuttava välittömästi, jotta lomautetuksi tai työttömäksi jäävät saavat välittömästi toimeentuloa jostain. Samoin työttömyysturvan enimmäismäärän laskeminen on keskeytettävä.