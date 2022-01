Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kun muut puhuvat sosiaali- ja terveyspalveluista, yksi puolue puhuu kaikesta muusta – perussuomalaisten katse on jo eduskuntavaaleissa

Kommentti: Kaikki haluavat parantaa sote-palveluita. Siksi perussuomalaisten on vaikea puhua niistä. Bensan hinta on sen sijaan hyvää polttoainetta populisteille.

Sotevaalien ennakkoäänestys on alkanut, ja varsinaiseen vaalipäiväänkin on enää puolisentoista viikkoa. Gallupit lupaavat kokoomukselle vaalivoittoa ja demareille kakkossijaa. Vasemmistolle gallupit antavat valtakunnallisesti kahdeksan prosentin kannatuksen.

Mutta ei käsitellä gallupeja sen enempää, puhutaan vaalimainoksista ja erityisesti perussuomalaisten vaalimainoksista. Sosiaalisessa mediassa on päivitelty, kuinka perussuomalaiset käyvät vaaleihin muun muassa puhumalla polttoaineen hinnasta. Siitä kun ei sotevaaleissa päätetä.

Päivittelyn asemesta muiden puolueiden kannattaa alkaa harjoitella todella hyviä vastauksia kysymykseen ”Miksi polttoaineen hinta vain nousee?”. Sillä, että Suomi ei asialle kauhean paljon yksin tekemään, ei ole väliä.

”Populistien ei tarvitse etsiä ratkaisuja, heille riittää pelkästään vihan lietsominen.”

Perussuomalaiset näyttäisivät käyvän jo nyt eduskuntavaaleja. Puolueen edustajilta tulee jatkuvasti tiedotteita ja avauksia, jotka koskevat polttoaineen ja tai sähkön hintaa. ”Tavallinen kansalainen maksaa hallituksen ilmastovouhotuksen”, on perussuomalaisten ydinviesti.

Suomessa tavallinen kansalainen on kuin puolueiden myyttinen kenttä. Se löytyy aina jostain muualta kuin kasvukeskuksista. Samaan tapaan tavallinen kansalainen asuu puheissa hiekkatien päässä talossa, josta on 50 kilometriä minkään palvelun ääreen.

Sama kärki on äärioikeistolla kaikkialla Euroopassa. Kiihtynyt inflaatio, tuotantoketjujen pullonkaulat, selvästi noussut sähkön hinta ovat mannaa populisteille, jotka pelottelevat ihmisiä elämän kurjistumisella. Toki aihevalintaan vaikuttaa myös se, että maahanmuutto on loppunut koronapandemian myötä lähes täysin. Silloin siitä on vaikea puhua.

Viime eduskuntavaalien alla perussuomalaiset onnistuivat kääntämään ilmastokeskustelua siihen, että ilmastotoimet veisivät työpaikkoja Suomesta. Jo tuolloin yritysmaailma näki asian toisin, ja viesti on vain voimistunut tällä vaalikaudella. Valtaosa yrityksistä on huomannut, että tulevaisuus on päästöttömyydessä.

Mutta kuten on huomattu, sillä ei ole perussuomalaisille merkitystä. Eikä se mikään ihme ole. Populistien ei tarvitse etsiä ratkaisuja, heille riittää pelkästään vihan lietsominen.

Kuvassa on voimaa, kun kansanedustaja osoittaa huoltoaseman hintoja ja kysyy ”miten tavallinen kansalainen voi tämän maksaa”. Ja tuon kysymyksen puolue aikoo vielä kysyä monta kertaa ennen eduskuntavaaleja.