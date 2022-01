Lehtikuva/Vesa Ranta

”Toimittajien häirintä ja kiusaaminen sekä heidän työnsä vaikeuttaminen tutkintapyyntöjä tekemällä on kansainvälinen ilmiö, joka on tuotu Suomeen.”

Korkeimman oikeuden päätös vapauttaa toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehkoo kunnianloukkaussyytteistä on merkittävä ja sananvapauden kannalta huojentava, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo liiton verkkosivuilla .

Ahon mukaan oikeusjärjestelmän on opittava tunnistamaan, milloin sitä yritetään käyttää esimerkiksi painostamisen tai kiusaamisen välineenä. Hän uskoo päätöksen pakottavan poliisin, syyttäjät ja alemmat oikeusasteet tunnistamaan häirintätarkoituksessa nostetut kanteet aiempaan paremmin. Nyt ne epäonnistuivat. Korkein oikeus oli ensimmäinen oikeusaste, joka arvioi kirjoitusta kokonaisuutena ja asiayhteydessään.

– Esimerkiksi toimittajien häirintä ja kiusaaminen sekä heidän työnsä vaikeuttaminen tutkintapyyntöjä tekemällä on kansainvälinen ilmiö, joka on tuotu Suomeen. Riskinä on, että journalistien työtä häiritään käyttämällä oikeuslaitosta kiusanteon välikappaleena, Hanne Aho sanoo.

Hänen mukaansa Johanna Vehkoo on tehnyt suuren palveluksen sekä suomalaisille journalisteille että koko yhteiskunnalle.

”Kyse ei vain minusta”



Vehkoo itse on sanonut STT:lle , että päätöksessä ei ole kyse vain hänen, vaan kaikkien sananvapaudesta, ”ja siksi tämä piti katsoa loppuun asti”.

– Nyt onneksi saatiin sananvapautta korostava ennakkopäätös, jolle selvästi on ollut Suomessa tarvetta.

Myös Vehkoo toivoo, että Suomessa keskusteltaisiin paljon enemmän siitä, miten oikeuslaitosta ja ylipäänsä yhteiskunnan virallisia rakenteita voidaan käyttää poliittiseen trollaukseen.