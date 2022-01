Emma Grönqvist

Olen nähnyt, mitä UPM on tarjonnut työntekijöilleen. Se on kaikkien työehtojen heittäminen roskakoriin.

Teollisuudessa isot työehtosopimukset on pääosin tehty, kun Teollisuusliitto hyväksyi Teknologiateollisuuden kanssa loppiaisen alla saavutetun neuvottelutuloksen.

Paperiliitolla on yrityskohtaiset sopimukset useimpien alan yritysten kanssa, mutta UPM:n kanssa se ei pääse edes alkuun neuvotteluissa, koska metsäjätti kieltäytyy yrityskohtaisesta sopimuksesta.

UPM:ssä on ollut lakko päällä vuoden alusta ja viime viikolla Paperiliitto jatkoi sen kestoa helmikuulle, ellei sopimusta synny.

Teollisuusliiton varapuheenjohtajan Turja Lehtosen mielestä UPM:ssä ei ole menossa tavanomainen työehtoriita vaan periaatteellinen taistelu, jossa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja toimitusjohtaja Jussi Pesonen käyvät viimeistä taisteluaan ay-liikettä vastaan ennen kuin jäävät eläkkeelle.

Teollisuusliitto teki joulukuussa sopimuksen UPM:n kanssa mekaaniseen metsäteollisuuteen sille Puuliitolta periytyneissä neuvotteluissa. UPM Plywoodin ja UPM Timberin työehtosopimuksissa noudatetaan metsäteollisuuteen syksyn neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa.

Jo lokakuussa syntyneessä Paperiliiton ja Stora Enson sopimuksessa palkkoja korotetaan 17 sentin yleiskorotuksella ja 18 sentin paikalliserällä 28.2.2022 lähtien ja uusi samansuuruinen korotus tulee 27.3.2023. Viimeisenä sopimusvuonna 15.1.2024 voimaan tuleva yleiskorotus ja paikalliserä ovat molemmat 9 senttiä.

Lehtosen mielestä UPM:ltä oli kulissitemppu tehdä muutamalle tuhannelle Teollisuusliiton jäsenelle hyvä sopimus.

UPM:n tarjous: työehdot roskakoriin



– Kaikki tuki Paperiliitolle ja sen taistelulle. Toivon että he jaksavat viedä tämän asian loppuun saakka, sillä tällä on valtava merkitys. Näen, että tässä on nyt kahden eläkkeelle jäävän miehen viimeinen tilanne, jossa he haluavat nimensä historiaan.

Lehtonen kertoo nähneensä, mitä UPM on tarjonnut työntekijöilleen. Se on kaikkien työehtojen heittäminen roskakoriin.

– Minun käsitykseni mukaan tämä ei voi päättyä muuten kuin niin, että jossain vaiheessa jonkin tasoinen sopimus saavutetaan.

– Paperiliiton puolella tuntuu olevan hyvä henki. On varmaan vain ajan kysymys, milloin Paperiliitto pyytää ahtaajien tai jonkun muun vastaavan tukea sille, että mikään UPM:n tuote ei liiku tästä maasta. Toivottavasti siihen ei jouduta, mutta tässä ei ole kysymys rahasta eikä työehdoista vaan kahden miehen periaatteesta yhtä liittoa vastaan.

Lisää Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien sopimuksesta tämän viikon painetussa KU:ssa.