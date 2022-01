Lehtikuva/Markku Ulander

Nato-keskustelu on jälleen käynnistynyt Suomessa. KU kävi läpi jokaisen kansanedustajan Nato-kannan.

Suomessa keskustelu sotilasliitto Naton jäsenyydestä pyörähti käyntiin jälleen vuoden vaihteessa.

Sytykkeenä puheille ovat olleet Venäjän ja Yhdysvaltain jatkuvasti kärjistyvä vastakkainasettelu sekä Venäjän esittämät vaatimukset Natolle ja Yhdysvalloille siitä, ettei sotilasliiton pidä enää laajentua uusiin maihin, erityisesti entisen Neuvostoliiton alueella.

Silti Suomen Nato-tiellä on vielä muutama yksityiskohta. Niihin kuuluvat muun muassa se, että jäsenyyttä vastustavat tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä eduskunnan ja suomalaisten selkeä ja varsin vakaana pysynyt enemmistö.

138 kansanedustajaa sanoo ei Natolle

Kansanedustajat ovat jäsenyydelle jopa kielteisempiä kuin kansa.

ILMOITUS

Yhteensä 138 kaikkiaan 200:sta kansanedustajasta sanoo joko selvästi tai lievin varauksin ei Suomen Nato-jäsenyydelle.

Ainoastaan 53 edustajaa on joko selvästi tai lievin varauksin jäsenyyden puolella. Yhdeksän edustajaa ei osaa sanoa kantaansa varmasti.

Kansan Uutiset kävi läpi jokaisen kansanedustajan Nato-kannan sen mukaan, miten he vastasivat asiaan Ylen ja Helsingin Sanomien vaalikoneessa ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Kaikki nykyiset edustajat olivat mukana kummassakin kyselyssä.

Tilanne on kuitenkin elänyt. Suomen Kuvalehti tiedusteli viime vuoden lopulla kansanedustajien Nato-kantoja. SK esitti saman kysymyksen kuin Ylen vaalikone. Väitteen mukaan Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Kantansa kertoi vain 91 kansanedustajaa, mutta otos osoittaa, että osalla mieli on muuttunut. KU on ottanut huomioon tämän kyselyn tulokset.

Kunkin kansanedustajan Nato-kanta löytyy tämän jutun lopusta.

Takki uuteen asentoon?

Kokonaiskuvaa hämärtää se, että joillain kansanedustajilla linja horjahtelee tai kansalaisten on vaikea tulkita sitä julkisista lähteistä.

Suomen Kuvalehdessä esimerkiksi keskustan ex-puoluesihteeri, kansanedustaja Jouni Ovaska kertoo, ettei tiedä kantaansa Naton turvallisuutta lisäävään vaikutukseen. Hiljattain hän kuitenkin torjui selvästi ajatuksen, että Suomi vietäisiin sotilasliiton kautta suuren kansainvälisen kiistan polttopisteeseen.

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs viilasi kantaansa selvästä eistä jokseenkin varovaisemmaksi.

Loppiaisviikolla Pylväs kuitenkin esiintyi tiukasti. Hänen mukaansa ”ei tule tähän hetkeen mitään mieleen”, mikä muuttaisi hänen kielteistä kantaansa, kun Ilta-Sanomat kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajien mielipiteitä Natoon.

Takkiaan uuteen asentoon ovat sovitelleet myös Pohjois-Karjalan vaalipiirin demarikansanedustajat Seppo Eskelinen ja Merja Mäkisalo-Ropponen, joiden uutisoitiin vuoden alussa kääntyneen Naton kannalle.

Suurista vain kokoomuslaiset Naton kannalla

Myös kansalaismielipide on ollut Suomessa suhteellisen muuttumaton.

Puolustusministeriön yhteydessä toimiva Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) on mitannut suomalaisten Nato-kantoja vuosittain vuodesta 2005 lähtien.

Viime vuoden lopulla julkaistun mittauksen mukaan 51 prosenttia suomalaisista vastaa ”ei” kysymykseen, pitäisikö Suomen pyrkiä Naton jäseneksi. Vain 24 prosenttia kannatti liittymistä.

Vastustus on nyt matalimmillaan koko mittaushistorian ajan, mutta toisaalta myös jäsenyyden kannattajia on aiemmin ollut enemmän.

Kuuden suurimman puolueen – SDP:n, perussuomalaisten, kokoomuksen, keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton – kannattajista vain kokoomuksessa kannattajia on enemmän kuin vastustajia luvuin 52–32. Kaikissa muissa puolueissa vastustajia on enemmän.

Vasemmistoliittolaisista jopa 67 prosenttia sanoo Natolle ei. Myös vihreiden kannattajista 49 prosenttia on jäsenyyttä vastaan ja vain 17 puolesta.

Viimeisen 17 vuoden ajan kaikista suomalaisista 51–71 prosenttia on ollut Natoa vastaan. Korkeimmillaan luku kävi vuonna 2012. Kannatus on puolestaan vaihdellut 18–30 prosentin haarukassa.

Kannattajia ei kolmannesta enempää

Kun kysymys asetetaan toisinpäin, luvut ovat vähintään yhtä vakuuttavat. Suomalaisista 53 vastaa ei, kun kysymys kuuluu ”Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti”.

Tässä kohdin MTS:n aikasarjat ulottuvat vuoteen 1996. Liittoumattomuuden kannatus on viimeisen neljännesvuosisadan ajan liikkunut 53 ja 79 prosentin välillä. Sotilasliittoon menon kannatus on puolestaan liikkunut 16 ja 34 prosentin maastossa.

Sama viesti löytyy myös Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n mittauksesta. Sen mukaan 40 prosenttia vastaajista oli joko jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteestä, että ”Suomen tulisi liittyä Natoon”. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 26 prosenttia. Silti jopa 33 prosenttia ei osannut kertoa kantaansa.

EVA on esittänyt saman kysymyksen muutamaa vuotta lukuun ottamatta vuodesta 1998 lukien. Naton vastustajien leiri on ollut 39 ja 65 prosentin suuruinen. Kannattajia on löytynyt vain 14–28 prosenttia.

Kannattajat ripustautuvat Niinistöön

Liittymisen edellytys on Naton itsensäkin mukaan kansalaisten tuki jäsenyydelle. Myös Suomen poliittisessa keskustelussa muistutetaan usein, että liittoutumisella pitää olla takanaan laaja poliittinen tuki ja kansalaismielipide.

Tähän Naton kannattajien hartiat eivät kuitenkaan ole riittäneet. Siksi esiin on nostettu toive, että poliittisen johdon pitäisi ryhtyä johdattelemaan kansaa Nato-myönteiseksi.

Yksi ajatuksen keskeisiä ajajia on Naton ystävänä tunnetuksi tullut entinen pää- ja ulkoministeri Alexander Stubb (kok.).

– Olen vahvasti sitä mieltä, että jos tasavallan presidentti ilmoittaisi vaikkapa huomenna, että hän on päätynyt siihen johtopäätökseen, että Nato-jäsenyys on Suomen turvallisuuden kannalta hyvä asia, niin silloin myös mielipiteet tässä maassa muuttuisi, Stubb sanoi jo muutama vuosi sitten kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä.

Presidentti kieltäytyy käännytystyöstä

Niinistöä vaatimukset ovat silminnähden ärsyttäneet.

– Jos joku ajaa jotain asiaa, heidän pitäisi olla niin vahvoja, että he saavat sanomansa läpi ilman, että ensin minun pitää muuttaa oma mielipiteeni. Ja sen jälkeen vaaditaan, että minä muutan vielä muittenkin mielipiteet. Eikö siinä ole jotain hassunkurista, Niinistö ärähti julkisuudessa.

Niinistöllä meni aikanaan Stubbin ja Nato-myönteisen puolustusministeri Carl Haglundin (r.) kanssa sukset pahasti ristiin juuri Nato-asioiden suhteen.

Niinistön kanta Suomen Nato-jäsenyyteen on ollut varsin selkeästi kielteinen, vaikka hänen presidenttikausillaan Suomen sotilaallinen yhteistyötä Naton ja Yhdysvaltojen kanssa on ajettu kiihdytyskaistaa pitkin.

Presidentti on tehnyt Nato-kantansa selvästi myös kansainvälisesti. Syyskuussa 2018 hän sanoi saksalaisen Frankfurter Allgemeine Zeitungin haastattelussa, ettei Suomen tule tässä vaiheessa hakea sotilasliittoon.

– Venäläiset ovat tehneet sen hyvin selväksi, että kun he nyt katsovat rajan yli, he näkevät suomalaisia. Jos olisimme Natossa, he näkisivät vihollisia, Niinistö huomautti.

Toisaalta valistuneet politiikan tarkkailijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten alleviivatusti presidentti on viime aikoina pitänyt esillä Nato-optiota.

Näin kansanedustajat vastaavat:

SDP

Selvästi ei

Antti Lindtman, Uusimaa

Sanna Marin, Pirkanmaa

Ville Skinnari, Häme

Aki Lindén, Varsinais-Suomi

Antti Rinne, Uusimaa

Ilmari Nurminen, Pirkanmaa

Maria Guzenina, Uusimaa

Kristiina Salonen, Satakunta

Anneli Kiljunen, Kaakkois-Suomi

Riitta Mäkinen, Keski-Suomi

Eveliina Heinäluoma, Helsinki

Tarja Filatov, Häme

Eeva-Johanna Eloranta, Varsinais-Suomi

Pia Viitanen Pirkanmaa

Paula Werning Kaakkois-Suomi

Kimmo Kiljunen Uusimaa

Erkki Tuomioja, Helsinki

Marko Asell, Pirkanmaa

Katja Taimela, Varsinais-Suomi

Johan Kvarnström, Uusimaa

Krista Kiuru, Satakunta

Piritta Rantanen, Keski-Suomi

Tuula Väätäinen, Savo-Karjala

Mika Kari, Häme

Niina Malm, Kaakkois-Suomi

Heidi Viljanen, Satakunta

Tuula Haatainen, Helsinki

Varauksin ei

Matias Mäkynen, Vaasa

Kim Berg, Vaasa

Raimo Piirainen, Oulu

Sirpa Paatero, Kaakkois-Suomi

Tytti Tuppurainen, Oulu

Timo Harakka, Uusimaa

Johanna Ojala-Niemelä, Lappi

Suna Kymäläinen, Kaakkois-Suomi

Johannes Koskinen, Häme

Jukka Gustafsson, Pirkanmaa

Ei osaa sanoa

Hussein al-Taee, Uusimaa

Kyllä

Seppo Eskelinen, Savo-Karjala

Merja Mäkisalo-Ropponen, Savo-Karjala

Perussuomalaiset

Selvästi ei

Leena Meri, Uusimaa

Ville Tavio, Varsinais-Suomi

Sebastian Tynkkynen, Oulu

Mika Niikko, Uusimaa

Sanna Antikainen, Savo-Karjala

Tom Packalén, Helsinki

Jari Koskela, Satakunta

Jari Ronkainen, Häme

Riikka Slunga-Poutsalo, Uusimaa

Mikko Lundén, Varsinais-Suomi

Jukka Mäkynen, Vaasa

Minna Reijonen, Savo-Karjala

Ville Vähämäki, Oulu

Jenna Simula, Oulu

Rami Lehto, Häme

Arja Juvonen, Uusimaa

Juha Mäenpää, Vaasa

Jussi Wihonen, Savo-Karjala

Varauksin ei

Toimi Kankaanniemi, Keski-Suomi

Sheikki Laakso, Kaakkois-Suomi

Mauri Peltokangas, Vaasa

Petri Huru, Satakunta

Veikko Vallin, Pirkanmaa

Jussi Halla-aho, Helsinki

Juho Eerola, Kaakkois-Suomi

Lulu Ranne, Häme

Riikka Purra, Uusimaa

Mari Rantanen, Helsinki

Olli Immonen, Oulu

Kaisa Juuso, Lappi

Veijo Niemi, Pirkanmaa

Varauksin ei / ei osaa sanoa

Sami Savio, Pirkanmaa

Ari Koponen, Uusimaa

Ei osaa sanoa

Ritva ”Kike” Elomaa, Varsinais-Suomi

Jouni Kotiaho, Keski-Suomi

Varauksin kyllä

Jani Mäkelä, Kaakkois-Suomi

Sakari Puisto, Pirkanmaa

Selvästi kyllä

Vilhelm Junnila, Varsinais-Suomi

Kokoomus



Selvästi ei

Pihla Keto-Huovinen, Uusimaa

Varauksin ei

Paula Risikko, Vaasa

Ville Kaunisto, Kaakkois-Suomi

Markku Eestilä, Savo-Karjala

Selvästi kyllä

Elina Valtonen, Uusimaa

Ben Zyskowicz, Helsinki

Atte Kaleva, Helsinki

Petteri Orpo, Varsinais-Suomi

Jaana Pelkonen, Helsinki

Sanni Grahn-Laasonen, Häme

Sari Multala, Uusimaa

Heikki Vestman, Uusimaa

Kalle Jokinen, Häme

Matias Marttinen, Satakunta

Janne Heikkinen, Oulu

Kari Tolvanen, Uusimaa

Wille Rydman, Helsinki

Timo Heinonen, Häme

Saara-Sofia Sirén, Varsinais-Suomi

Heikki Autto, Lappi

Kai Mykkänen, Uusimaa

Terhi Koulumies, Helsinki

Sofia Vikman, Pirkanmaa

Arto Satonen, Pirkanmaa

Jari Kinnunen, Pirkanmaa

Pia Kauma, Uusimaa

Pauli Kiuru, Pirkanmaa

Jukka Kopra, Kaakkois-Suomi

Sinuhe Wallinheimo, Keski-Suomi

Marko Kilpi, Savo-Karjala

Ruut Sjöblom, Uusimaa

Varauksin kyllä

Janne Sankelo, Vaasa

Antti Häkkänen, Kaakkois-Suomi

Mari-Leena Talvitie, Oulu

Ilkka Kanerva, Varsinais-Suomi

Mia Laiho, Uusimaa

Anne-Mari Virolainen, Varsinais-Suomi

Sari Sarkomaa, Helsinki

Keskusta

Selvästi ei

Juha Sipilä, Oulu

Jari Leppä, Kaakkois-Suomi

Mikko Kinnunen, Oulu

Anne Kalmari, Keski-Suomi

Pirttilahti, Arto, Pirkanmaa

Juha Pylväs, Oulu

Anu Vehviläinen, Savo-Karjala

Mika Lintilä, Vaasa

Hilkka Kemppi, Häme

Hanna Kosonen, Kaakkois-Suomi

Matti Vanhanen, Uusimaa

Hannu Hoskonen, Savo-Karjala

Pekka Aittakumpu, Oulu

Petri Honkonen, Keski-Suomi

Mikko Kärnä, Lappi

Ari Torniainen, Kaakkois-Suomi

Tuomas Kettunen, Oulu

Hanna Huttunen, Savo-Karjala

Antti Kurvinen, Vaasa

Varauksin ei

Hannakaisa Heikkinen, Savo-Karjala

Pasi Kivisaari, Vaasa

Antti Kaikkonen, Uusimaa

Annika Saarikko, Varsinais-Suomi

Katri Kulmuni, Lappi

Eeva Kalli, Satakunta

Hanna-Leena Mattila, Oulu

Mikko Savola, Vaasa

Esko Kiviranta, Varsinais-Suomi

Jouni Ovaska, Pirkanmaa

Markus Lohi, Lappi

Ei osaa sanoa

Joonas Könttä, Keski-Suomi

Vihreät

Selvästi ei

Pekka Haavisto, Helsinki

Maria Ohisalo, Helsinki

Heli Järvinen, Kaakkois-Suomi

Emma Kari, Helsinki

Krista Mikkonen, Savo-Karjala

Jenni Pitko, Oulu

Outi Alanko-Kahiluoto, Helsinki

Hanna Holopainen, Kaakkois-Suomi

Varauksin ei

Noora Koponen, Uusimaa

Saara Hyrkkö, Uusimaa

Bella Forsgrén, Keski-Suomi

Mirka Soinikoski, Häme

Tiina Elo, Uusimaa

Ei osaa sanoa

Satu Hassi, Pirkanmaa

Iiris Suomela, Pirkanmaa

Inka Hopsu, Uusimaa

Varauksin kyllä

Pirkka-Pekka Petelius, Uusimaa

Mari Holopainen, Helsinki

Sofia Virta, Varsinais-Suomi

Selvästi kyllä

Atte Harjanne, Helsinki

Vasemmistoliitto

Selvästi ei

Paavo Arhinmäki, Helsinki

Li Andersson, Varsinais-Suomi

Hanna Sarkkinen, Oulu

Jussi Saramo, Uusimaa

Anna Kontula, Pirkanmaa

Mai Kivelä, Helsinki

Johannes Yrttiaho, Varsinais-Suomi

Merja Kyllönen, Oulu

Matti Semi, Savo-Karjala

Aino-Kaisa Pekonen, Häme

Veronika Honkasalo, Helsinki

Markus Mustajärvi, Lappi

Pia Lohikoski, Uusimaa

Juho Kautto, Keski-Suomi

Jari Myllykoski, Satakunta

Katja Hänninen, Oulu

RKP

Selvästi kyllä

Anders Adlercreutz, Uusimaa

Varauksin kyllä

Anna-Maja Henriksson, Vaasa

Mikko Ollikainen, Vaasa

Veronica Rehn-Kivi, Uusimaa

Sandra Bergqvist, Varsinais-Suomi

Thomas Blomqvist, Uusimaa

Anders Norrback, Vaasa

Mats Löfström, Ahvenanmaa

Varauksin ei

Joakim Strand, Vaasa

Selvästi ei

Eva Biaudet, Helsinki

Kristilliset

Selvästi ei

Sari Tanus, Pirkanmaa

Varauksin ei

Sari Essayah, Savo-Karjala

Varauksin kyllä

Päivi Räsänen, Häme

Antero Laukkanen, Uusimaa

Peter Östman, Vaasa

Liike nyt



Varauksin ei

Harry Harkimo, Uusimaa

Valta kuuluu kansalle

Selvästi ei

Ano Turtiainen, Kaakkois-Suomi