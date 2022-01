Maria Mellanen

Keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos: Ei enää tiedetä, mikä keskustan sanoma on

Jos koronaa ei olisi ollut, niin keskusta olisi jo lähtenyt hallituksesta oppositioon, sanoo keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos KU:n Kaikki Uusiksi -podcastissa. Vuoden ensimmäisessä jaksossa tehdään ruumiinavaus keskusta-aatteelle vuonna 2020 sekä pureksitaan keskustan kipuilua suomalaisessa politiikassa.

–Jos pandemiaa ei olisi, olen aika varma, että keskusta ei olisi hallituksessa tällä hetkellä, keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos sanoo suoraan KU:n Kaikki Uusiksi –podcastissa.

Vuoden ensimmäisen Kaikki Uusiksi -jaksossa puhutaan keskustan tilanteesta ja keskustan paikasta suomalaisessa politiikassa. Pitkäaikainen valtionhoitajapuolue sai viimeisimmässä Ylen kannatusmittauksessa 12,5 prosentin kannatuksen ja jäi kauas kolmen suurimman puolueen kärjestä. Puolue on ollut hallitusvastuussa vuodesta 2015, mutta sen aikaansaannokset eivät ole vakuuttaneet kannattajia.

Mikä siis neuvoksi keskustalle, joka on kuitenkin saanut Sanna Marinin (sd) hallituksesta irti paljon itselleen ja kannattajilleen tärkeitä asioita? Keskustanuorten pomo uskoo, että keskusta ei ole käynyt tarpeeksi syvällä miettiäkseen aatettaan ja paikkaansa politiikassa uusiksi. Aleksi Sandroosin mielestä keskustan sanoma on hukassa.

”Kyse ei ole siitä, kuka on keskustan puheenjohtaja. Kyse on siitä, että meidän politiikkamme ei puhuttele ihmisiä tarpeeksi”

–Me ei enää tiedetä, että mikä me ollaan. Tilanne on sellainen, että ei enää oikein löydetä, että mikä se keskustalainen sanoma on, Sandroos pohtii. Hänen mielestään keskusta kaipaisi kunnon herätystä.

–Nyt tarvittaisiin sellainen, että ”voi pentele, nyt menee huonosti”, Sandroos sanoo.

Hänen mielestään keskusta tarvitsee aatereformia ja keskustalaisen aatteen uudelleen sovittamista 2020-luvulle.

Asiat tärkeämpiä kuin puheenjohtaja

Vuoden 2019 rökäletappion jälkeen keskusta lähti kakkospuolueeksi vaalien jälkeen muodostettuun demarivetoiseen kansanrintamahallitukseen. Keskustan kannatus laahaa vuoden 2022 alussa edelleen 10 ja 13 prosentin välillä, vaikka kuntavaaleissa 2021 keskusta saikin gallupeja paremman tuloksen.

Keskustalla on ollut kuluneen kolmen vuoden aikana kolme puheenjohtajaa. Entisen pääministeri Juha Sipilän tilalle nousi Katri Kulmuni, joka kuitenkin sai lähteä vain yhden vuoden jälkeen. Keskustaa on johtanut vuoden 2020 syyskuusta Annika Saarikko. Puheenjohtajavaihdokset eivät ole kuitenkaan piristäneet keskustan kannatusta. Aleksi Sandroosin mielestä puheenjohtajalla ei ole niin suurta merkitystä.

–Kyse ei ole siitä, kuka on keskustan puheenjohtaja. Kyse on siitä, että meidän politiikkamme ei puhuttele ihmisiä tarpeeksi, keskustanuorten puheenjohtaja lataa.

Aleksi Sandroos näkee, että keskusta ei osaa tuoda itselleen tärkeitä asioita ja aatettaan 2020-luvun politiikkaan. Hänen mielestään keskustan on löydettävä lääkkeitä ydintekemiseensä ja käytävä keskustelua puolueen tavoitteista ja aatteesta.

–Silloin kun me ei puhuta näistä asioista, niin auta armias, silloin muut kyllä osaavat kertoa, mitä keskusta ajaa. Ja se ei ole hyvä juttu.

Kuuntele jakso Spotifyssä:

Kaikki Uusiksi on KU:n kerran viikossa ilmestyvä uutispodcast, jossa ruoditaan yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, kulttuuria, politiikkaa, ja muuta elämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella.