Paperiliiton hallitus on päättänyt jatkaa UPM:n paperiliittolaisilla työpaikoilla alkanutta lakkoa kahdella viikolla. Lakko alkoi 1. tammikuuta ja se jatkuu 5. helmikuuta saakka, ellei sopimusta sitä ennen saada sovittua.

Paperiliiton tiedotteen mukaan sen hallituksen jäseniä ihmetyttää, miten yksi yhtiö voi kohdella työntekijöitään niin, ettei se osoita arvostusta heitä kohtaan edistämällä sopimista heidän tulevista työehdoistaan, kuten muut liiton sopijakumppanit.

Keskustelua käytiin myös siitä, mikä on alkaneen työnseisauksen takaisinmaksuaika, jonka UPM tapaa laskea pienimmillekin investoinneilleen.

Paperiliitto antoi viime viikolla ennen lakon alkua UPM:lle oman esityksensä yhtiökohtaiseksi työehtosopimukseksi. UPM hylkäsi esityksen eikä ole antanut Paperiliiton pyynnöstä huolimatta vastaesitystä. Tästä syystä yhtiössä on nyt lakko.

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, että Paperiliitto ei ole rajannut mitään töitä lakon ulkopuolelle. Paperiliiton hallitus painottaa, että UPM:läiset jäsenet ovat valmiita näihin rajattuihin töihin, jos UPM on valmis soveltamaan niihin päättynyttä työehtosopimusta ja lopettamaan rikkurityövoiman käytön. UPM ei ole tähän suostunut, vaikka se on sitoutunut toimittamaan lämpöä tehtaiden ympäristöön. Vastuu sitoumusten täyttämisestä on UPM:llä, ei Paperiliitolla, liiton hallitus painottaa.

UPM teki lakon ulkopuolelle rajattaviin töihin liittyen Helsingin käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemukseen, johon Paperiliitto antaa oman vastauksensa 12. tammikuuta mennessä. Käräjäoikeus hylkäsi UPM:n vaatimuksen työnseisauksen kieltämisestä ja rajoittamisesta Paperiliittoa kuulematta.

Lisäksi liiton hallitus kutsui maanantaiksi 10. tammikuuta yhteiseen kokoukseen Paperiliiton tes-neuvottelukunnan ja UPM:n pääluottamusmiehet käsittelemään ajankohtaista tilannetta.