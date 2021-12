Lehtikuva/Roni Lehti

Teollisuusliitto jätti lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Syynä erimielisyys palkankorotuksista.

Lakkovaroitus koskee yhteensä lähes 300 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla. Runsaan viikon mittainen lakko alkaisi 14. tammikuuta.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan lakkovaroituksen jättämiselle ei ollut vaihtoehtoja, sillä neuvottelut ovat jo pidemmän aikaa jumittaneet paikoillaan.

– Työnantajapuoli on keskittynyt tekosyiden keksimiseen ja ajanhaaskaukseen. Teollisuusliitto on mitoittanut palkankorotusvaatimuksensa kansantalouden mittareiden mukaan. Työntekijöiden on saatava oma osuutensa kasvusta ja yhteisestä hyvästä, Aalto linjaa.

”Ostovoima turvattava”

Työnantajapuolen tarjoukset heikentäisivät Teollisuusliiton mukaan työntekijöiden ostovoimaa merkittävästi. Liiton näkemyksen mukaan tulevan palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava.

– Emme hyväksy sitä, että teollisuuden työntekijöiden pitäisi jatkossa pärjätä vähemmällä. Päinvastoin, haluamme palkankorotukset, jotka turvaavat asuntolainojen lyhennykset, lasten päivähoitomaksut ja perheen kauppakassit. Siitä tässä lakkovaroituksessa on kyse, Aalto toteaa.

Teollisuusliitto on vertaillut Suomen keskeisten teollisuuden kilpailijamaiden palkkaratkaisuja metalliteollisuudessa kuluneelta syksyltä ja laajemmin koronaviruspandemian ajalta. Vertailu osoittaa, että näissä maissa on solmittu huomattavasti suurempiakin palkkaratkaisuja kuin Teknologiateollisuuden työnantajat ry on Teollisuusliitolle esittänyt.

– Teollisuusliiton palkkavaatimukset eivät vaaranna hintakilpailukykyämme, mutta niillä turvattaisiin talouden ostovoimaa. Kahden heikon koronavuoden jälkeen nyt on palkansaajien vuoro, Aalto linjaa.

Toimipaikkakohtaisten lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten toimialoille ylityökiellon. Toimipaikkakohtaiset lakot sekä koko toimialoja koskevat ylityökiellot ovat voimassa 14.1. – 23.1.2022 välisellä ajalla. Alat ovat olleet sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta alkaen.