Emma Grönqvist

Teollisuusliitossa pohditaan nyt seuraavaa siirtoa, kun teknologiateollisuuden sopimusneuvottelut kariutuivat.

– Ylityökieltoa on jo kokeiltu ja aikaakin on kokeiltu, kun nyt on oltu jo kuukauden verran sopimuksettomassa tilassa, eli hirveän paljon ei erilaisia keinoja enää ole, paitsi siirtyminen seuraavalle asteelle, sanoo arvoituksellisesti Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

– Kyse oli vain ja ainoastaan rahasta, hän selvittää neuvottelujen kariutumisen syitä.

Kentän viesti liiton neuvottelijoilla on Lehtosen mukaan ollut selvä.

– Täysi tuki neuvottelijoille, kenttä on valmis taistelemaan. Yhtään sellaista viestiä ei ole tullut, jossa sanottaisiin että sopikaa millä hinnalla hyvänsä.

Työnantajan u-käännös ihmetyttää

Viime maanantaina Teollisuusliiton neuvottelijoita odotti Lehtosen mukaan työnantajan täydellinen u-käännös.

Hän kertoo, että vielä sunnuntaina viikko ennen joulua käydyissä neuvotteluissa oli ollut tuloksenhaun makua ja yritystä.

– Silloin ei ratkaisua syntynyt, mutta työnantaja oli heti alkuviikosta aloitteellinen, että jos kuitenkin kokeiltaisiin kerran vielä ennen kuin todetaan että omin voimin tästä ei tule mitään.

– Kun sitten tämän viikon maanantaina menimme neuvotteluun, meillä olikin edessämme täysin sopimushaluton työnantaja, joka teki meille aikaisemmista suullisista tarjouksistaan poikkeavan kirjallisen tarjouksen uudeksi sopimukseksi. Se ei vastannut enää millään tavalla niitä puheita, joita meillä oli aikaisemmin pöydissä. Se johti sitten siihen, että neuvottelutilanne kokonaisuudessaan katkesi, Turja Lehtonen kertoo.

– Jotakin mystistä tapahtui.

Lehtonen arvelee, että AKT:n toimilla voi olla merkitystä suunnan muuttumisessa.

– Ehkä haluttiin näyttää, että he eivät hyväksy AKT:n toimintaa. Mutta meillä ei Teollisuusliittona ole AKT:n työnseisauksen kanssa mitään tekemistä. Tämä on AKT:n sisäinen tapa saarron murtoa kohtaan. Sitä paitsi saarto on laillinen toimi. Siitä on korkeimman oikeuden päätös 2018.

Suunnan muutosta voi Lehtosen mukaan selittää myös yleinen sopimushaluttomuus, joka on vallannut työnantajat.

– Ennustelen näin, koska meillä on todella hankala tilanne myös kemian sopimusalan neuvottelupöydässä. Luulen että työnantajapuolen koordinaatio on ollut niin voimakasta, että tälle sopimukselle ei ole annettu mahdollisuutta syntyä.

”Keskitetyt ohi, mutta teemme koko ajan keskitettyä”

Sopimustilanteessa on Turja Lehtosen mukaan näkyvissä se, että työnantajan koordinaatio on voimakkaampi kuin koskaan aikaisemmin.

– Elinkeinoelämä on julistanut että tähän maahan ei koskaan enää synny tupoja tai keskitettyjä ratkaisuja, mutta tätä ratkaisua koordinoidaan tarkemmin ja enemmän kuin yhtäkään aiemmin tehtyä tupoa.

Teollisuusliiton neuvottelijoille on Lehtosen mukaan sanottu, että nyt tehdään työehtosopimusta kahdelle miljoonalle suomalaiselle.

– Meidän näkemys on vähän toinen. Me teemme työehtosopimusta vain teknologiateollisuuteen. Työnantaja markkinoi että keskitetyt on ohi, mutta tosiasiassa me teemme koko ajan keskitettyä, Lehtonen sanoo.