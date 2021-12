Lehtikuva/Silja-Riikka Seppälä

Kokoomukselle sote-uudistuksessa kuten monissa muissakin asioissa tärkeintä on mahdollisimman suuren hyödyn tuottaminen yksityiselle bisnekselle. Edellisellä hallituskaudella se oli vähällä saada tässä tavoitteessa jättipotin. Silloin kokoomus hyväksyi sote-uudistuksessa likimain kaikki kepun vaatimukset hintana laajasta yksityistämisestä, joka oli puettu valinnanvapauden hämäyskaapuun. Julkiselle taloudelle olisi jäänyt vain maksumiehen rooli.

Jos todellinen tavoite olisi ollut sinänsä kauniilta kuulostava valinnanvapaus, miksi sitä ei vaadittu työterveyteen? Siellähän mennään sille terveysasemalle, jonka kanssa työnantaja on tehnyt sopimuksen. Selitys on, että jo nyt lähes aina on kyse yksityisestä terveysasemasta, joten valinnanvapautta ei tarvittu keppihevoseksi. Nykyhallituksen esitykselle kokoomus antoi täyden tyrmäyksen, vaikka se muilta kuin yksityistämisen osalta on lähes sama kuin Sipilän hallituksen malli. Eivät edes kokoomuksen aiemmin korostamat ”leveämmät hartiat” sitä enää kiinnostaneet.

Vaara ei kuitenkaan ole ohi. Sen, mitä kokoomus ei aiemmin saavuttanut valtakunnallisesti, se varmasti pyrkii viemään läpi alueellisesti. Toistaiseksi kokoomus on pitänyt tässä asiassa matalaa profiilia.

Jos kokoomus saa nykygallupien mukaisen kannatuksen, on suuri vaara, että sote-uudistus päätyy ojasta allikkoon. Tämän torjumiseksi aluevaalit ovat äärimmäisen tärkeät.

Mikko Aura

Ylöjärvi