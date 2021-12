Antti Yrjönen

Kankaanpään tapahtumia kolumnissaan pohtivan Dmitry Gurbanovin mukaan monet äärioikeistolaiset ovat nyttemmin päätyneet siihen, että he eivät voi muuttaa nyky-yhteiskuntaa, jos he pelaavat vallitsevan yhteiskunnan säännöillä.

Perjantaina 3.12.2021 Lounais-Suomen poliisilaitos ilmoitti, että heillä on tutkittavana laaja terrorismirikosten kokonaisuus ja että useita henkilöitä esitetään vangittavaksi. Kaikki viittasi siihen, että kyseessä oli äärioikeistolainen ryhmä. Yritin heti soittaa käräjäoikeuteen ja selvittää, keitä poliisi esittää vangittavaksi, mutta samalla sinne soittivat jo kaikki toimittajat, ja virkailija lupasi lähettää tiedotteen sähköpostilla. Poliisi lupasi tiedottaa asiasta klo 18, mutta iltapäivän aikana useat mediat uutisoivat tapauksesta ja vahvistivat, että ryhmä on äärioikeistolainen.

Tiedotustilaisuudessa poliisi ja Supo kertoivat, että ryhmä on ”akselerationistinen”. Tapauksen myötä akselerationismi-termi onkin noussut kohinalla julkiseen keskusteluun. Kyse ei ole niinkään ideologiasta, vaan oleellista on toimintatapa. Äärioikeistolaiset akselerationistit kokevat, että nyky-yhteiskunnan pitää kuolla ennen kuin heidän ”utopiansa” voi syntyä. Romahdusta halutaan siksi kiihdyttää (eng. accelerate) erilaisella keinolla kuten terrorismilla. Keinot eivät välttämättä ole vain väkivaltaisia, vaan kiihdytystä voidaan tehdä myös muilla toimilla, jotka lisäävät yhteiskunnallista konfliktia. Suurin osa asiantuntijoista kertoo, että akselerationismi on nousussa, mutta he eivät ole kertoneet, miksi näin on.

Aina on ollut ja aina tulee olemaan henkilöitä, jotka kannattavat todella radikaaleja toimia, mutta osa henkilöistä on siirtynyt myös toteuttamaan niitä. Vuonna 2015 alkanut pakolaiskriisi oli äärioikeistolle hurmoksellista aikaa. Pakolaiset olivat pääuutisena lähes joka päivä, ja jos siihen saatiin yhdistettyä rikos, niin sitä mehukkaampaa. Sitten tuli brexit-äänestys, joka vahvisti äärioikeiston toivoa, että EU on kohta entinen, ja sitten tuli Trumpin voitto. Gallupit osoittivat, että äärioikeistolaiset ja populistiset puolueet olivat hurjassa nousussa. Tunnelma oli juhlallinen. Mutta sitten iski krapula. Pakolaiskriisi ”loppui” ja maahanmuuttoasiat siirtyvät pois pääuutislähetyksistä, brexitistä tuli massiivinen sotku, Trump hävisi vaaleja ja populistiset tai äärioikeistolaiset puolueet eivät päässeet valtaan. Monilla äärioikeistolaisilla alkoi fatalistinen jakso, jonka aikana monet ovat tulleet johtopäätökseen, että he eivät voi muuttaa nyky-yhteiskuntaa, jos he pelaavat vallitsevan yhteiskunnan säännöillä.

Kasinopelaamisessa on sanonta ”the house always wins”, ja se kuvaa tällä hetkellä monien äärioikeistolaisten tunteita. Tässä yhtälössä ”väestönvaihdoksella” on iso rooli. Äärioikeistolaiset ihan aidosti uskovat, että jos nyt ei toimita, niin kohta on jo liian myöhäistä. ”Tolkun ihmiset” nauravat, mutta äärioikeistolaiset todella uskovat, että ihan kohta ”ei-valkoisten” ja maahanmuuttajataustaisen määrä kasvaa niin suureksi, että äärioikeistolaiset puolueet eivät enää voi saavuttaa tarpeeksi suuria vaalivoittoja radikaalia muutosta varten. Silloin on ihan loogista ajatella, että ainoa vaihtoehto, joka jää jäljelle, on radikaali toiminta eli yhteiskunnan romahduttaminen.

Tätä kolumnia kirjoittaessa en ole saanut tarkempia tietoja Kankaanpään ryhmän suunnitelmista. Poliisi on antanut aika vähän tietoa julkisuuteen. Poliisin infosta ja median jutuista voisi silti yrittää muodostaa jonkinlaisen kuva solun toiminnasta. Miehet ovat kaikki vanhoja kavereita keskenään ja kylillä heidät tunnetaan ”natseina”. He ovat pitkään terrorisoineet paikallisia asukkaita ja eritysti taidekouluopiskelijoita. Iltalehden mukaan paikkakunnalla on myös ”julkinen salaisuus”, että juuri tämä ryhmä on yhteydessä vastaanottokeskuksen tuhopolttoon. Ketään ei kuitenkaan ole syytetty tai tuomittu.

Syntyy mielikuva tiiviistä kaveriporukasta, joka on aloittanut pienistä rikoksista, saanut koko ajan lisää kannustusta ja siirtynyt lopulta terrorismin suunnitteluun. Taustalla on Kankaanpään ilmapiiri, jossa heidän touhuaan on kuvailtu ”pojat on poikia” -tekosyillä. Poliisin julkaisemissa kuvissa näkyy, että ryhmän jäsenet ovat hamstranneet aseita ja suuria määriä räjähteitä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun äärioikeistolaiset Suomessa jäävät kiinni tämän kaltaisen arsenaalin kanssa, mistä syntyykin kysymys, että miksi juuri nyt poliisi päätti tutkia tekoja terrorismina. Toivottavasti saamme kohta tietää lisää.

Kankaanpään tapaus on poikkeuksellinen ja tähän mennessä ainutlaatuinen. Suomen poliisi ei ole ikinä ennen tätä virallisesti tutkinut äärioikeistolasta terrorismia. Mutta mitä enemmän globaali äärioikeisto epäonnistuu, niin sitä enemmän myös suomalaiset äärioikeistolaiset alkavat kannattamaan radikaalimpia keinoja.