Lehtikuva/Richard Heathcote

Omikron-variantin aiheuttamalla tuoreimmalla koronavirusaallolla on ollut merkittäviä vaikutuksia jalkapallosarjojen toimintaan Englannissa.

Virus jyllää tällä hetkellä pelaajien keskuudessa ja lukuisia otteluja jouduttiin viime viikonloppuna siirtämään kaikilla Englannin jalkapallon tasoilla.

Valioliigassa oli tarkoitus pelata viikonloppuna kymmenen ottelun täysi sarjakierros, mutta joukkueissa ilmenneiden koronatartuntojen takia otteluita pelattiin lopulta vain neljä.

Suurin syy pahentuneen tilanteen taustalla on pelaajien heikko rokotekattavuus. Tuorein tilasto on julkaistu lokakuun lopussa, jolloin Valioliiga ilmoitti vain 68 prosentilla pelaajista olevan kaksi koronavirusrokotetta.

Tilanne on huomattavasti heikompi kuin esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa. Serie A:ssa 98 prosenttia pelaajista on tuplarokotettuja ja otteluita on pystytty pelaamaan suunnittelun aikataulun mukaisesti. Espanjassa vastaava luku on 95.

Englannin sarjojen kattojärjestö English Football League on paljastanut, että alempien sarjatasojen pelaajista peräti 25 prosenttia suhtautuu kielteisesti koronarokotuksiin. Rokotekattavuus näissä sarjoissa on tällä hetkellä alle 60 prosenttia. Rokotekriittisyys on yleistä erityisesti nuorten pelaajien keskuudessa.

Tulevaisuudessa pelaajien rokotustilanteella tulee varmuudella olemaan vaikutuksia myös siirtomarkkinoilla. Rangersista Aston Villan ruoriin siirtynyt Steven Gerrard avasi keskustelun huolestuttavasta tilanteesta ja myös Liverpoolin manageri Jürgen Klopp puhui aiheesta viikonloppuna.

”Emme ole tässä vaiheessa hankkimassa uusia pelaajia, mutta pelaajan rokotusstatuksella olisi varmasti vaikutusta asiaan,” Klopp sanoi lehdistötilaisuudessa ennen sunnuntaina pelattua Tottenham-ottelua.

Kloppin mukaan rokottamattomat pelaajat muodostavat pysyvän uhan kaikille joukkueiden parissa toimiville ihmisille ja asiaan on löydettävä nopeasti ratkaisuja.

”Rokottamattoman pelaajan on vaihdettava varusteensa toisessa pukuhuoneessa. Hänen täytyy syödä toisessa ruokasalissa ja matkustaa otteluihin toisessa bussissa. Tällä on suuria vaikutuksia joukkueiden toimintaan,” muistutti Klopp.

Managereiden ohella myös seurojen johtoportaista on kuultu vakavia vetoomuksia rokotuskattavuuden nostamiseksi. Viimeisen varoituksen luulisi tehoavan, kun rokotteista kieltäytyvät pelaajat jäävät ilman sopimuksia tulevaisuudessa ja jalkapalloura päättyy siihen.

Joulun vakiokuponki koostuu sunnuntaina pelattavasta perinteisestä tapaninpäivän kierroksesta. Vihjerivi perustuu alustavaan kohdelistaan ja pahentuneen koronatilanteen vuoksi on todennäköistä, että osa otteluista siirretään. Veikkaajien onkin syytä seurata tilannetta tarkasti ottelupäivään saakka.

Kärkijoukkueista Manchester City kohtaa kotonaan Leicesterin. Kotijoukkue on esiintynyt vakuuttavasti viime aikoina ja kohteeseen asennetaan varma ykkönen.

Kohteessa 6 Steven Gerrardin Aston Villa saa vastaansa Chelsean, jonka kone on yskinyt edellisillä kierroksilla. Vierasjoukkueen vitsauksena ovat olleet lukuisat loukkaantumiset ja koronatartunnat. Vaikka materiaali on laaja, Chelsea ei ole päässyt pitkiin aikoihin pelaamaan ihanneavauksellaan. Kohteeseen kotivoitto kakkosvarmistuksella.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy sunnuntaina 26.12. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2, 1(X), 1, X(1), 1(2), 1, 2(X), 1, X(2), 1, 1(X), 1.