Kotimaiset joulun kasvisruuat ovat käyttäjälle edullisia, viljelijälle häpeällisen halpoja.

Laatikkoruuat ja rosolli ovat joulupöydän ruokia, joiden raaka-aineet voidaan viljellä myös Suomessa. Puutarha-alan markkinatietoa välittävä Kasvistieto Oy laski viljelijän saaman osuuden tutuista joulupöydän antimista.

Lanttulaatikkoon, josta saadaan noin kahdeksan annosta, tarvitaan yksi kilo lanttua. Kotimaisen lantun hinta on Kasvistiedon hintaseurannan mukaan ollut keskimäärin 0,66 euroa kilolta. Yhdestä lanttulaatikkoannoksesta viljelijän saama osuus on siis kahdeksan senttiä. Keskimääräinen hinta on saatu tarkastelemalla vuosien 2016–2020 painotettuja viljelijöiden saamia verottomia tukkuhintoja.

Esimerkiksi prismassa lanttukilo maksaa nyt 1,39 euroa.

Punaviiniä ennakoidaan myytävän yli kaksi miljoonaa litraa jouluksi.

Porkkanalaatikosta 78 senttiä tuottajalle

Kymmenen annoksen porkkanalaatikkoon tarvitaan yksi kilo porkkanoita. Kotimaisen porkkanan hinta saman seurannan mukaan on ollut keskimäärin 0,78 euroa kilolta. Myös yhdestä porkkanalaatikkoannoksesta viljelijän saama osuus on noin kahdeksan senttiä.

Kotimainen porkkanakilo maksaa esimerkiksi Prismassa parhaillaan 1,09 euroa.

Rosolliin kymmenelle ruokailijan rosolliin uppoaa 400 grammaa punajuurta (0,74 euroa kilolta), 300 grammaa porkkanoita (0,78 euroa kilolta), 200 grammaa avomaan kurkkua (0,92 euroa kilolta) ja 100 grammaa sipulia (0,75 euroa kilolta).

Tällöin tuottaja saa tästä rosollista yhteensä 0,79 euroa. Yhden rosolliannoksen osuus viljelijälle on 0,08 euroa. Prisman punajuurikilo maksaa 1.09 euroa, Avomaakurkkua ei ole tällä hetkellä myynnissä. Sipulikilon hinta on 1,19 euroa.

70 euron ateria

Martat on laskenut, että perinteisen suomalaisen jouluaterian hinta neljälle hengelle maksaa 70 euroa. Tähän ateriaan kuuluu graavilohta, rosollia, sienisalaattia, kinkkua ja porkkana-, lanttu- ja perunalaatikkoa ja mausteista joululimppua .Suurimman osan rahoista vie kinkku, lähes puolet.

Eniten jouluaterian loppusummaan vaikuttavatkin lihat ja kalat, joiden kilohinta voi vaihdella paljon.

Martat kertoo verkkosivuillaan, että lähes kaikki jouluruuat ovat edullisempia kuluttajalle eineksinä, jos jouluruokailijoita on vähän. Ainoastaan riisipuuro ja joulutortut ovat käytännössä aina halvempia itse tehtyinä.

Lihatiedotuksen teettämän joulukinkun ostoaikomuksia selvittäneen tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista kotitalouksista yhä ostaa joulukinkun. Näistä kotitalouksista 87 prosenttia valitsee kotimaisen kinkun. Ulkomainen kinkku hankitaan kahteen prosenttiin talouksista.

Kinkkua syödään joka joulu 6–7 miljoonaa kiloa.

Kinkun jälkeen suosituimmat joulupöydän ruoat ovat juureslaatikot (43 prosenttia), riisipuuro (28prosenttia), joulutortut (22 prosenttia) sekä graavilohi ja muut graavikalat (19 prosenttia). Tämä selviää maahantuontiyritys Lejoksen toteuttamasta Joulu on sun -tutkimuksesta.

Kaksi miljoonaa litraa punaviiniä

Lejoksen tutkimukseen vastanneista 38 prosenttia valitsi punaviinin joulupöydän suosikkijuomaksi. Seuraavaksi mieluisimmat joulun ruokajuomat olivat hanavesi (32 prosenttia), maito tai maitojuomat (30 prosenttia), olut (27 prosenttia) ja glögi (23 prosenttia).

Joulu on Alkossa vuoden kiireisin sesonki, jolloin myynnin arvioidaan kasvavan noin 80 prosenttia normaaliin ajanjaksoon verrattuna.

Punaviiniä ennakoidaan myytävän yli kaksi miljoonaa litraa jouluksi. Alko ennakoi, että oluen kysyntä kaksinkertaistuu jouluna verrattuna juhlattomaan ajanjaksoon. Samppanjan litramyynti kasvaa jouluna yli kolminkertaiseksi.