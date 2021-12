Ilkka Solanterä

Hallituksen tulee kahdeksan vasemmistokansanedustajan aloitteen mukaan ryhtyä toimenpiteisiin nokikanan, tukkasotkan, haahkan, haapanan, heinätavin ja jouhisorsan metsästämisen rajoittamiseksi.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Jari Myllykoski, Merja Kyllönen, Suldaan Said Ahmed, Pia Lohikoski, Veronika Honkasalo, Anna Kontula, Mai Kivelä ja Matti Semi nostavat esiin huolen uhanalaisten vesilintujen metsästämisestä.

– Elävä ja monimuotoinen luonto on suomalaisille tärkeä ylpeydenaihe. Silti tämänkin vuoden sorsastuskaudella metsästettiin uhanalaisia ja vaarantuneita vesilintuja, kansanedustajat toteavat.

Vuoden 2019 Punaisen kirjan mukaan uhanalaisista lajeista tähtäimessä olivat tukkasotka, haahka, nokikana joka on tällä hetkellä erittäin uhanalainen, ja vaarantuneista haapana, heinätavi ja jouhisorsa.

Suomen tehtävä osansa lajikadon pysäyttämiseksi

– Kuudennen sukupuuttoaallon aikakaudella Suomen tulisi tehdä osansa lajikadon pysäyttämiseksi, eikä esimerkiksi sallia jo valmiiksi ahtaalla olevien omien vesilintulajien metsästämistä, toteavat toimenpidealoitteen allekirjoittaneet kansanedustajat.

Tällä vaalikaudella on panostettu vesilintukantojen elinvoimaisuuteen. Kansanedustajat toteavat, että valtion budjetissa on varattu luonnonsuojelurahoitusta aiempia vuosi enemmän. Rahoitusta on osoitettu laajoihin kunnostuksiin lintuvesillä ja -kosteikoilla.

Heidän mukaansa onkin ristiriitaista mahdollistaa lintujen metsästys samalla, kun uhanalaisten lajien elinolosuhteita parannetaan siirtämällä verovaroja luonnonsuojeluun – ikään kuin aikaansaatu elinolosuhteiden parantaminen voisi yksinään elvyttää kyseiset vesilintukannat.

Toimenpidealoitteessaan vasemmiston kansanedustajat ehdottavatkin, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nokikanan, tukkasotkan, haahkan, haapanan, heinätavin ja jouhisorsan metsästämisen rajoittamiseksi.