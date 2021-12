Lehtikuva/Emmi Korhonen

Viisivuotiaiden ja sitä vanhempien lasten rokotukset alkavat ja muun muassa lähihoitajat pääsevät rokottamaan.

Hallituksen yöllä päättämien uusien koronarajoitusten tehoa tarkkaillaan kaksi viikkoa. Jos ne eivät riitä, kolmannella aletaan valmistella uusia toimia, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi aamun tiedotustilaisuudessa.

– Tähän toimenpidepakettiin on rakennettu kahden viikon seuraamisaika ja sen jälkeen alamme systemaattisesti katsoa, miten ne ovat tehonneet. Kaksi viikkoa seurantaa ja kolmannella tehdään johtopäätökset.

Omikronista Kiuru puhui hyökyaaltona, jolle nyt päätetyillä toimilla rakennetaan suojavalleja.

Alueet voivat ottaa käyttöön tiukempia rajoituksia kuin mitä hallitus yöllä linjasi.

Kaikki hätäjarrun kriteerit ovat täyttyneet täysimääräisesti, Kiuru perusteli muun muassa ravintoloille ja tapahtumille tulevia rajoituksia. Niillä ostetaan aikaa sille, ettei omikron aiheuta vakavaa kansallista uhkatilaa.

ILMOITUS

Rokotuksiin hallitus hakee vauhtia laajentamalla rokotusoikeuden lähihoitajille, laboratoriohoitajille ja perushoitajille. Ehtona on, että ammattihenkilöillä on riittävä lääkehoidon osaaminen ja koulutus. Niiden varmistaminen kuuluu työnantajille.

Myös työterveyshuolto pääsee nyt rokottamaan työikäisiä.

Toisena uutena elementtinä rokotuksia aletaan antaa viisi vuotta ja sitä vanhemmille lapsille.

Oppimisvelkaa torjuttava



Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi, että kouluissa ja oppilaitoksissa vahvistetaan terveysturvallisuustoimia nykyisestään uuden lukukauden alkaessa.

– Tiedämme, että tämä pandemia on osunut kipeästi lapsiin ja nuoriin. On ollut hallituksen yhteinen periaate, että heihin kohdistetaan rajoituksia vasta sitten kun kaikki muu on jo kokeiltu.

Muun muassa yliopistoissa siirrytään etäopetukseen tammikuussa, mutta perusasteella ja toisen asteen koulutuksessa ei anneta valtakunnallista suositusta. Anderssonin mukaan tähän harkintaan vaikutti THL:n suositus, jossa todetaan, ettei lyhyellä etäopetusjaksolla olisi merkittävää vaikutusta epidemian leviämiseen.

Paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat kuitenkin päättää etäopetukseen siirtymisestä, mikäli se on välttämätöntä paikallisesti terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Ne voivat myös suosittaa maskien käyttöä alakouluikäisille lapsille. Turussa maskia suositellaan jo ensimmäisestä luokasta lähtien.

– Oma näkemykseni on, että kaikki tämän kaltaiset keinot kannattaa kokeilla ennen kuin keskustellaan laajoista valtakunnallisista etäopetussuosituksista, Andersson sanoi.

– Yhteiskunnan tavoitteen pitäisi olla se, että me turvaamme lasten ja nuorten mahdollisuuden käydä koulua ja elää myös elää mahdollisimman normaalia arkea. Meidän on onnistuttava torjumaan oppimisvelkaa ja huolehtimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista myös pandemian oloissa. Tämä edellyttää nyt vastuunkantoa aikuisilta, opetusministeri painotti.

Elokuviin pääsee edelleen



Koronapassi jäädytetään keski- ja korkean riskin tapahtumissa. Vapaan istumapaikan massakonsertit kielletään toistaiseksi, samoin urheilutilaisuudet, joissa ei ole merkittyä istumapaikkaa katsojille.

Matalan riskin toiminta voi jatkua elleivät alueelliset viranomaiset toisin päätä. Niitä ovat esimerkiksi teatteriesitykset, elokuvat, konsertit ja urheilukatsomot, joissa on merkitty istumapaikka. Niihin pääsee koronapassilla.

Myös taidenäyttelyt, kirjastot ja museot voivat lähtökohtaisesti olla koronapassilla auki, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kertoi.

Hallitus varautuu korvauksiin nyt päätetyistä rajoituksista. Kurvinen ei ottanut kantaa siihen, haetaanko rahat budjettikehyksen ulkopuolelta vai sisältä.