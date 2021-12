Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Lohikoski: Työllisyyspalvelujen rahoitus on järjestettävä reilusti.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii hallitukselta selvyyttä työllisyyspalvelujen uudistuksen valtionosuusrahoitusta koskevista jakoperusteista.

Hallitus valmistelee työllisyyspalvelujen siirtoa kuntien vastuulle vuodesta 2024 alkaen. Uudistuksen yhteydessä kunnille luodaan uusi rahoitusmalli, jonka perusteista on ollut kunnissa epätietoisuutta.

Lohikoski jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Henkilökohtaisen tuen ja esimerkiksi tulkkipalveluiden tarve on suurempi.

– Esillä on ollut ainakin malli, jossa valtionosuusrahoituksen perustana olisi yksinomaan työikäisten määrä, hän sanoo ja toteaa useilla kunnilla olevan käsitys, että myös kotoutumiskoulutus rahoitettaisiin tällä perusteella.

– Tämä on ymmärrettävästi herättänyt etenkin pääkaupunkiseudun kunnissa huolta rahoituksen riittävyydestä ja kotoutumispolitiikan onnistumisesta, hän sanoo.

Pääkaupunkiseudun ongelma

Pääkaupunkiseudulla vieraskielisten osuus kuntakokeilun asiakkaista on 48 prosenttia. Muualla maassa osuus on 19 prosenttia. Lohikoski muistuttaa siitä, että työvoimakoulutuksista puolet on kotoutumiskoulutuksia, mikä rasittaa erityisesti niitä kuntia, joissa kotoutujien osuus on suuri.

Hän on saanut kunnilta viestiä, jonka mukaan vuosittaisen valtionosuusrahoituksen kohdentamisessa tulisi huomioida työikäisten määrän lisäksi myös vieraskielisten osuus työikäisistä.

– Koska vieraskielisten työmarkkina-asema on kantaväestöä heikompi, on vieraskielisten osuus työttömyysturvan saajista huomattavasti väestöosuutta suurempi ja työttömyyden kesto kantaväestöä pidempi, Lohikoski sanoo.

Vieraskielisten palvelut kalliimpia

Lohikoski toteaa palvelujen tuottamisen vieraskielisille olevan kalliimpaa kuin suomen- tai ruotsinkielisille.

– Henkilökohtaisen tuen ja esimerkiksi tulkkipalveluiden tarve on suurempi. Palveluihin on usein integroitu myös kieliopintoja, hän perustelee.

Työllisyyspalvelujen siirrosta linjattiin hallituksen puoliväliriihessä viime keväänä. Muutos liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. Nyt käynnissä olevista työllisyyden kuntakokeiluista saadaan tietoa kokonaisuudistusta varten.