Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

SDP:n kansanedustajat heräsivät viimeinkin Antti Rinteen vappusatasella esittämään huoleen ja surkean köyhyyden vähentämiseen. Kiljunen ja 23 muuta demarikansanedustajaa tekivät aloitteen ministeri Sarkkiselle siitä, että alle 1 400 euron eläkkeisiin tehtäisiin nyt pieni korotus. Se tarkoittanee tuota Antin satasta.

Ministerin ja koko hallituksen pitää nyt tarttua vakavasti tuohon sataseen ja tehdä päätös, että alle 1 400:n eläkkeitä korotetaan nyt sadalla eurolla. Se voitaisiin tehdä osittain valtion ja osittain työeläkerahoista helposti, koska kummallekaan se ei maksa yhtään mitään. Nyt tuota satasta joudutaan paikkaamaan valtion taholta erilaisilla avustuksilla, jotta nuo köyhät eivät joudu nälkäisinä ja ehkä asunnottomina kadulle. Vaikka eläkeyhtiöt maksaisivat siitä osan, se ei edes näkyisi niiden 250 miljardin euron rahastoissa. Sosiaalirahastot jopa säästäisivät siinä rahaa, sillä sen jälkeen köyhät pyrkisivät elämään omillaan eivätkä olisi aina luukuilla.

Ministeri Sarkkisen ja sitä myötä koko hallituksen pitää nyt tarttua tosissaan tuohon esitykseen poistaa surkein köyhyys Suomesta: tehdä siitä lakialoite eduskuntaan ja hyväksyä se eduskunnassa enemmistöllä. Siihen on nyt hyvin herkulliset mahdollisuudet, koska kyselyn mukaan kaikki viisi suurinta puoluetta haluavat vähentää köyhyyttä.

Hallituksessa on selvää, että vasemmistoliitto ja demarit kannattavat esitystä, ja miksei sitä kannattaisi myös kepu, koska sillä on paljon äänestäjiä noiden köyhien joukossa. Luulisin, ettei RKP:kään sitä vastusta, vaikka sillä on paljon rikkaita kannattajissa, ja luulisin vihreidenkin hyväksyvän esityksen laajentaakseen kannatustaan myös köyhiin.

Oppositiopuolueista kokoomus ja perussuomalaiset kannattivat köyhyyden vähentämistä muilla keinoin, antamatta heille rahaa. Kokoomus alentaisi energian hintaa, koska se olisi rikkaille mieluista. Perussuomalaiset alentaisi bensan hintaa, koska autoilijat nielaisisivat sen mielellään.

Tietenkään oppositio ei voi julkisesti suostua hallituksen esitykseen. Se kuuluu suomalaiseen politiikkaan. Mutta jos ja ehkä kun hallitus tuo esityksen tuosta köyhien satasesta eduskuntaan, luulisin, että molempien oppositiopuolueiden olisi vaikea sitä vastustaa, siis olla julmasti toista mieltä.